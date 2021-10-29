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Safran üretiminde olumlu sonuç

Kütahya’nın Simav ilçesinde ‘Kadın çiftçiler tarımsal yeniliklerle buluşuyor’ programı dahilinde, tarımsal yeniliklerin kadınlar vasıtasıyla yaygınlaştırılması amacıyla ‘Kadın Elinden Safran’ projesi 2 yıldan bu yana uygulanıyor.

Ekonomi 29.10.2021, 10:31
Safran üretiminde olumlu sonuç

Kütahya’nın Simav ilçesinde ‘Kadın çiftçiler tarımsal yeniliklerle buluşuyor’ programı dahilinde, tarımsal yeniliklerin kadınlar vasıtasıyla yaygınlaştırılması amacıyla ‘Kadın Elinden Safran’ projesi 2 yıldan bu yana uygulanıyor.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Ahmet Nedim Bayraktar, Simav Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü’ye, hazırlanan 3 yıllık proje kapsamındaki safran bitkisiyle ilgili bilgi aktarımında bulundu. Bayraktar, Simav’da ilk defa dikimi yapılan safran bitkisini yöre halkına tanıtmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Safran bitkisini, tanıtımdan sonra üretip yaygınlaştıracağız. Ayrıca tansiyometre cihazlarını kullanarak buradaki sulama zamanlarını doğru tespit edip, verimi artırmayı amaçlıyoruz. Kadın elinden safran projesi ilk kez 3 yıl önce başladı. Bu üretimi uzun bir zamana yayabiliriz. Safran üretiminde elde edilecek bitki soğanlarını başka bir üreticiye vererek üretim alanlarını genişletebiliriz” diye konuştu.

Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Tarım Sulama ve Arazi Islah Birim Sorumlusu Demet Uygun, safran üreticisi Şerife Çelik ile bilgi paylaşımında bulundu. Uygun, safran bitkisinin sulama özelliklerini anlattı. Çakmak, Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne, yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Birim Başkanı Mustafa Çakmak da üretici Şerife Çelik’e safran bitkisinin hasadında dikkat edilmesi gereken hususları açıkladı.

Safran üreticisi Şerife Çelik ise 2 yıl önce başladığı safran üretiminde mor çiçekler arasında çok mutlu olduğunu ifade etti.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Simav Yeşilköy’de Şerife Çelik isimli çiftçimizle 250 metrekare alanda safran bitkisinin deneme üretimini başlattık. Bir yıl önce, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile birlikte uyguladığımız bu projede ilk olumlu sonuçlarımızı bugünlerde aldık. Safran bitkisinin oldukça iyi yetiştirildiğini ve iyi ürün verdiğini gördük. Hem ilçemizde alternatif olabilecek ürünlerden birini denedik hem de daha az su kullanarak üretim yapmak amacıyla tansiyometre ile yaptığımız safran üretiminde ilk sonuçlar olumlu” dedi.

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