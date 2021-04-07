Sadece Şanghay’ın alım potansiyeli bir Avrupa ülkesine eşit

Gazeteci Kerem Köfteoğlu’nun YouTube’da hazırlayıp sunduğu “Çin’deki Türkler: Doğudaki Tanıtım Elçilerimiz” programına katılan su ve eğlence parkları üreticisi Polin Waterparks Çin Ülke Müdürü Emre Kişioğlu, Şanghay’a 20 yıl önce gittiğini hatırlattıktan sonra bilgileri verdi: “Şehrin hem altyapı hem de iş yapma anlayışında müthiş bir değişim yaşandı. Şanghay, alım gücü yüksek 26 milyonluk nüfusuyla tek başına bir Avrupa ülkesine bedeldir. Türk firmalarına kaliteli ürünleriyle buraya gelip, şehrin sunduğu fırsatları değerlendirmelerini öneriyorum. Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE), şirketlerimize hem ülkenin güçlü iç pazarına hem de dünyaya açılma fırsatı sunuyor. Türk firmalarına bu fırsatı iyi kullanmalarını öneriyorum.”

Polin olarak Çin pazarına önce Çinli ortakla girdiklerini, 2017 yılından beri de kendi şirketleriyle hizmet verdiklerini belirten Kişioğlu ülkede gerçekleştirdikleri projeleri ise şöyle özetledi: “Şimdiye kadar büyüklüklerine göre maliyetleri yarım milyon dolardan başlayıp on milyon dolara kadar çıkan 25 su ve eğlence parkı projesini tamamladık. Pandemi döneminde bile iki yeni proje aldık. Yarım asırlık bir şirket olarak, dünyanın çeşitli ülkelerinde anahtar teslimi projeler yapıyoruz. Hizmet verdiğimiz alanda dünyada ilk üç firma arasındayız, tasarımda birçok uluslararası ödülün de sahibiyiz.”

“Başarılarımızı Ar-Ge merkezimize borçluyuz”

Dünya ülkelerinde kazandıkları başarının altında sahip oldukları Ar-Ge merkezlerinin ciddi katkısı olduğunun altını çizen Kişioğlu bu konuda şunları söyledi: “Dünyanın birçok ülkesinde su ve eğlence projelerini hayata geçiren yarım asırlık bir şirketiz. Esas olarak mühendislik ve inovasyon satıyoruz. Kompozit işini cok iyi biliyoruz. Her iki taraftan görülebilen, insanlarda boşlukta kayıyor hissi uyandıran şeffaf kaydırakları patentleyerek dünyada ilk olarak biz uyguladık. Sektörde büyük yankı bulan bu inovatif icadımız, Avrupa ve ABD’deki dünyanın önde gelen dergilerinde kapak konusu olarak işlendi. Faaliyette bulunduğumuz sektörde Ar-Ge merkezi olan sayılı firmalardan biriyiz. Bunun, dünyada yakaladığımız başarıda çok etkili olduğuna inanıyorum.”

Çin’e yatırım yapmak isteyen Türk girişimcilere de seslenen Kişioğlu şu önerileri yaptı: “Pazarın birçok fırsat barındırdığı bir gerçek. Ancak buraya gelmeden önce mutlaka bir araştırma yapmalarında yarar var. İkinci olarak hizmet verecekleri alan ve hedef bölgeyi doğru seçsinler. Pazarı iyi bilen birinden danışmanlık alsınlar. Pazarda başarı kazanmış Alman şirketlerini incelediğimizde, Çin pazarına uzun vadeli yaklaşıp, son derece sabırlı olduklarını görüyoruz. Bu yüzden çok sabırlı olmalarını da öneriyorum. Yakında kurulacak olan Çin Türk Ticaret Odası’nın ülkeye gelmek isteyecek girişimcilerimiz için iyi bir referans noktası olacak. Ticaret odası Çin’e mal satmak isteyen Türk girişimcilerin yanı sıra, Türkiye’de yatırım yapmak isteyen Çinlilere de yardımcı olacak. Çin pazarına girmek isteyen Türk firmaları başarıyı kaliteli ürünlere yönelerek yakalayabilir.”