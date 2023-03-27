Sadece asker ve yaşlılar alıyordu: Tuşlu telefonlar depremlerin ardından yeniden değer kazandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşlar şarjı uzun süre dayandığı için unutulmaya yüz tutmuş tuşlu telefonlara yöneldi. Kırıkkale’de de vatandaşlar, telefon bayilerindeki tuşlu telefonlara yoğun ilgi gösteriyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar şarjları kısa sürede biten akıllı cep telefonlarından tuşlu cep telefonlarına yöneldi. Kullanım süresi daha uzun olan tuşlu cep telefonlarını yedek telefon olarak kullanmak isteyen vatandaşlar, Kırıkkale’de de telefon bayilerinin yolunu tutuyor. Şarjı daha geç bittiği için vatandaşlar tarafından ilgi gösterilen cep telefonlarının satışında artış yaşandı. Artan ilgi sonrasında cep telefonu bayilerinde yeniden tuşlu telefonlar vitrinlere çıkartıldı. Kırıkkale’de telefon bayi işletmecileri, depremlerin ardından tuşlu cep telefonlarında artış yaşandığını söyledi.

"İlimize gelen depremzede arkadaşlara da satıyoruz"

Depremden önce tuşlu telefonların sadece asker ve yaşlılar tarafından tercih edildiğini kaydeden telefon bayisi işletmecisi Şinasi İse, "Tuşlu telefon satışlarımız depremlerin ardından arttı. Genelde tuşlu telefonları asker ve yaşlılara satıyorduk. Ama şu anda ilimize gelen depremzede arkadaşlara da satıyoruz. Şarjı ve sinyal gücü güçlü olduğu için tercihleri tuşlu telefon oluyor. Bu telefonlar özellikleri ile talebini artırdı. Satışlarımız artış gösteriyor" dedi.