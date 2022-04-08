Sabit fiyatlı ev interneti paketi kullanıcılara sunuldu

Türk Telekom, yeni bireysel müşterilerine 24 ay sabit fiyat garantisiyle evde internet hizmeti sunuyor.

Müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına uygun teklifler sunan Türk Telekom, yüksek hızlı interneti kaliteli hizmet anlayışı ile tüm kullanıcılarına ulaştırmayı hedefliyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre evde internet kullanan yeni bireysel müşterilere 24 ay taahhütle sabit fiyat avantajı sunuluyor.

Türk Telekom Sabit Hizmetler Pazarlama Direktörü Nilay Altan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türkiye’nin lider ev interneti sağlayıcısı olarak, ülkemizin internet penetrasyonunu artırmaya yönelik adımlar atmak, internet kullanıcılarını yüksek hızlara ulaştırmak ve kullanıcıların değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek öncelikli stratejilerimiz arasında yer alıyor. Yüksek hızlı ve limitsiz internet hizmetlerimizi tüm kullanıcılarımıza son teknoloji ile ulaştırma hedefiyle farklı internet teklifleri sunmaya devam edeceğiz.”