Sabiha Gökçen Havalimanı'nda büyük kriz!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 20 yıl süre ile işletme hakkını elinde bulunduran Malezyalı, Malaysia Airports Holdings Berhad pandemi nedeniyle zor günler yaşayan, havalimanı içinde hizmet veren 50'ye yakın işyerine kiralarını ödemedikleri için ihtarname gönderdi. Bu gelişme karşısında AKP MKYK Üyesi Metin Külünk, “Korana döneminde de gördük, yabancı sermayenin tek derdi kendi çıkarıdır” açıklaması yaptı. Sözcü’den Ümit Türk’ün haberine göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 20 yıllık işletme hakkını elinde bulunduran Malezyalı şirket yetkilileri, yolcu sayısında dış hatlarda yüzde 20, iç hatlarda ise yüzde 50 düşüş yaşanmasına rağmen işyerlerinden kiralarda indirim yapmaya yanaşmadı.

Haziran ayından itibaren satış yapmakta zorlanan ve en düşük kira bedeli 10 bin euro’yu bulan işyerlerine noter aracılığıyla ihtarname gönderen şirket yönetimi, alacaklarının tamamının ödenmesini istedi. Ödenmemesi durumunda ise icra ve haciz yoluna başvuracaklarını bildirdi.

İktidardaki AKP MKYK Üyesi ve eski İstanbul Milletvekili Metin Külünk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iktidarın ne yapacağı konusuna değinmeden yabancı sermayenin acımasızlığına işaret etti ve şu ifadeleri kullandı;

“Dünya ve ülkemiz zor bir dönemden geçmektedir !!! Sabiha Gökçe'nin işletmecisi Malezyalı Yetkilileri; Hava limanında korona dan dolayı ödeme zorluğu çeken işletme sahiplerine zorla ödeme emirleri çıkartıp hiçbir vicdana sığmayan kiralar istemektedir. İşyeri sahiplerinin biraz vade isteklerini dikkate almadan acımasız bir şekilde haciz işlemi başlatmaktadır. Şunu bu korona döneminde de gördük yabancı sermayenin tek derdi kendi çıkarıdır.”

3 bine yakın çalışanı bulunan işletmeciler, kira ödemesi konusunda kolaylık sağlanmaması durumunda birçok işyerinin kepenk kapatacağını söyleyerek şöyle konuştu;

“ISG şirketi, pandemiden dolayı yolcuların yok denecek kadar az olduğu dönemleri de katarak hiçbir insiyatif kullanmadan kiracılarına icra takibi başlatmıştır. Haziran -Aralık ortalamaları %20-30’larda olan yolcu sayısına rağmen, kiracılarından kontratlara dayanarak açılmayan dükkanları bile açmış sayarak kira icrası başlatmıştır. Çalışanlarını çıkarmadan işlerine bu maliyetleri göğüsleyerek çalışan işletmelerin bir de açmadıkları dönemleri de kapsayarak icraya vermesi sadece kötü bir yaklaşımın ve kendi çıkarlarını düşünen bir özelleştirmenin sonucudur.”

Kira sözleşmesinin yapıldığı zaman 6,5 TL olan euro’nun şu an 9,8 TL'ye yükseldiğini hatırlatan işletmeciler, “Hem yolcu oranlarından dolayı iş yok, hem de euro’dan dolayı açılmayan dönem kiraları şartlara uyarlamadan istenmektedir. Dükkanlar kepenk kapatma noktasındadır” dedi.

YÜZDE 20’DEN YÜZDE 100’E

2008 yılında Limak Holding, Hintli altyapı şirketi GMR Infrastructure ve Malaysia Airports Holdings ortaklığında kurulan ISG, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda mevcut terminallerin işletme hakkının yanı sıra otopark işletmesi, yer hizmetleri, kargo, uçak yakıt ikmal operasyonları ve havalimanı oteli ile CIP tesislerini 20 yıl süre ile işletme hakkını 1 Mayıs 2008'de 1,93 milyar euro + KDV bedelle devraldı. 2014 yılında önce GMR Grubu, daha sonra Limak Yatırım hisselerini MAH’a devretti.

Konsorsiyumda yüzde 20 payı olan MAH, GMR’ye 225 milyon euro, Limak’a 285 milyon euro ödeyerek geriye kalan yüzde 80’lik payı da toplamış oldu.