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Sabahattin Seven: “Konut satışları artmaya başlayacak”

SS Finans A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Seven, yeni ev sahibi olacaklar için yapılan vergi indirimi, bankaların özel kredi çalışmaları ve döviz kurundaki düşüşler ile birlikte konut fiyatlarında indirimler olacağını, sene sonuna kadar ise konut satışlarının artacağını kaydetti.

Ekonomi 24.04.2022, 10:01
Sabahattin Seven: “Konut satışları artmaya başlayacak”

SS Finans A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Seven, yeni ev sahibi olacaklar için yapılan vergi indirimi, bankaların özel kredi çalışmaları ve döviz kurundaki düşüşler ile birlikte konut fiyatlarında indirimler olacağını, sene sonuna kadar ise konut satışlarının artacağını kaydetti.

Sabahattin Seven, “Pandemi ve savaş etkisi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisini azaltmaya başladı. Dünya geneli birçok kredilendirme otoritesi Türkiye’nin yatırım yapılacak ülkeler ve güven veren ülkeler arasında olduğunu söylediğini görür haldeyiz. Ayrıca Türkiye’nin risk primi de düşüyor. Bunların hepsini topladığımızda konut satış sektöründe bir girişimci olarak satışların bayağı artacağını düşünüyoruz. Özellikle vatandaşlık için alınan ücretin yükseltilmesi lüks konut satışını arttıracağı gibi orta düzey ve alt düzey satışlarında rahatlama getireceğini biliyoruz. Doğal olarak fiyatlarda da aşağı yönlü bir esneme olacak bu segmenttekiler için. 2022 yılı Mart ayı sonu itibarıyla 134 bin 170 adet konut satılmıştır. Bu iki seneyi karşılaştırdığımızda 2021 senesinin mart ayına göre yaklaşık yüzde 20,6 oranında artış yaşanmıştır. 2021 yılı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre sadece yüzde 2,4 oranında artış yaşanmıştı’’ dedi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’deki artış

2021 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir’de artan konut satışları ile ilgili de değerlendirmede bulunan Sabahattin Seven, sözlerine şöyle devam etti:

“İstanbul, İzmir ve Ankara şehirlerinde 2022 Mart ayı sonu itibarıyla toplam konut satışlarının 2021 yılı aynı dönemine nazaran İstanbul’da yaklaşık yüzde 12,1, İzmir’de yüzde 24,4 ve Ankara’da ise yüzde 15,5 oranında arttığını görebiliyoruz. Yabancılara yapılan konut satışı 2022 yılı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31 oranında artarak 5 bin 567 adet açıklandı. Mart ayında ilk sırayı 5 bin 974 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 3 bin 447 konut satışı ile Antalya ve 904 konut satışı ile Ankara izledi. 2022 yılı mart ayı sonu itibarıyla yabancılara yapılan konut satışlarına baktığımızda bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlar yüzde 31 oranında artarak toplam 5 bin 567 adet açıklandı. 2022 yılı mart ayı sonu itibarıyla yabancıya satılan kümüle konut adedinin toplam satışlar içindeki oranı yüzde 4,5 oranındadır. 2020 yılı aynı döneminde bu oran yüzde 3,8’idi. Bu oranlar çerçevesinde bakıldığında önceden 250 bin dolara konut alırken, şimdi 400 bin dolarlık alış gerçekleştirmesi gerekecek yabancı yatırımcıların. Doğal olarak da üst sınıf konut satışları rahatlayacağı için, orta ve alt satışlar içinde gözle görülür rahatlamalar meydana gelecek."

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