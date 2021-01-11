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Rüzgarda gelecek var, akademik eğitim yok

Pandemi etkisiyle 2020 yılında ciddi bir durgunluk yaşayan Türk ekonomisinin en hızlı büyüme kaydeden sektörlerinin başında rüzgar enerjisi yer alıyor. Tüm olumsuz şartlara rağmen 2020 yılında yüzde 10’un üzerinde büyüme kaydederek kurulu gücünü 9 bin megavatın üzerine çıkaran sektörün en önemli sorunları arasında, lisans ve yüksek lisans düzeyinde rüzgar enerjisine odaklanan ayrı bir eğitim programı bulunmaması geliyor. Mart 2020’den bugüne geleceğini rüzgar enerjisi sektöründe şekillendirmek isteyen gençlere online eğitim ve belgelendirme fırsatı sunan Windbaba, 10 ayda yüzlerce gence 2 bin 500 saatin üzerinde eğitim sağladı.

Ekonomi 11.01.2021, 09:03
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Rüzgarda gelecek var, akademik eğitim yok

Pandemi etkisiyle 2020 yılında ciddi bir durgunluk yaşayan Türk ekonomisinin en hızlı büyüme kaydeden sektörlerinin başında rüzgar enerjisi yer alıyor. Tüm olumsuz şartlara rağmen 2020 yılında yüzde 10’un üzerinde büyüme kaydederek kurulu gücünü 9 bin megavatın üzerine çıkaran sektörün en önemli sorunları arasında, lisans ve yüksek lisans düzeyinde rüzgar enerjisine odaklanan ayrı bir eğitim programı bulunmaması geliyor. Mart 2020’den bugüne geleceğini rüzgar enerjisi sektöründe şekillendirmek isteyen gençlere online eğitim ve belgelendirme fırsatı sunan Windbaba, 10 ayda yüzlerce gence 2 bin 500 saatin üzerinde eğitim sağladı.

Windbaba Stratejik Çözüm Ortağı ve Akredite Kobi Danışmanı Bülent Yüce, İzmir Kalkınma Ajansı (İZA) ile yaptıkları iş birliği sonucunda 101 üniversite öğrencisine 12’şer adet eğitim verdiklerini belirterek, en başarılı 16 öğrenciye sektör profesyonelleri tarafından mentörlük verilip kariyerlerini şekillendirme konusunda yardımcı olduklarını ifade etti. Makine, endüstri, enerji sistemleri, elektrik-elektronik gibi mühendislik bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin, çoğu kez rüzgar enerjisini hiç tanımadan mezun olduklarını vurgulayan Yüce, şu değerlendirmeyi yaptı: “Genç mühendis adaylarının sektöre adım atmalarında önemli bir işlev yükleniyoruz. Son 15 yılda 160 kat büyüyen, gelecek on yılda mevcudun en az iki katı daha büyüyecek olan rüzgar enerjisi sektörünü tanımak isteyen mühendislik öğrencilerimiz, şayet belirli bir sayıya ulaşabilirler ve talep ederlerse seçmeli ders olarak rüzgar enerjisi eğitimi alabiliyorlar. Gençlerimizi bu sektörde geleceklerini aramaya davet ediyoruz. Belirli mühendislik dallarında altyapısı güçlü bir eğitim alan ve geleceğini bu sektörde arayan donanımlı bir gencimizin işsiz kalması sıfıra yakın bir ihtimaldir. Sektör profesyonellerinden alınan eğitimlerin iş hayatının başlangıcında çok daha etkili olduğunu görüyoruz. Windbaba olarak biz rüzgâr enerjisinde uzmanlaşan akademisyen ve profesyonel eğitimci kadromuzla akademi dışındaki eksikliği doldurmak için yoğun çaba harcıyoruz.”

Rakamlarla rüzgar enerjisi sektörü

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) verilerine göre, tüm dünyada yenilenebilir enerji sektörünün sağladığı istihdam 11,5 milyona ulaştı. Rüzgar enerjisi, bu istihdamın yaklaşık üçte birini oluşturuyor. 2019 yılında rüzgar enerjisi kurulu gücünü 15.4 gigavat (GW) artırarak 205 GW’a ulaştıran Avrupa, elektrik ihtiyacının yüzde 15’ini rüzgardan karşılıyor. 2050 yılı hedefi ise Avrupa kıtasında tüketilen enerjinin yüzde 50’sini rüzgar karşılamak. American Solar Energy Society’nin verilerine göre, 2030 yılında sadece ABD’de yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği sektörlerinde 40 milyon kişi çalışacak. Bu ülkede halen en hızlı büyüyen meslek arasında ilk iki sırayı güneş enerjisi teknisyenliği ve rüzgar enerjisi teknisyenliği geliyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 2019 Yenilenebilir Raporu’na göre, küresel yenilenebilir enerji kapasitesi 2019-2024 arasında yüzde 50 artarak 3 bin 721 GW’a ulaşacak. Bu büyüklük, ABD’nin halen bin 200 GW olan toplam kurulu kapasitesine eşit. 2024’e kadar gerçekleşecek kapasite artışının yüzde 70’ini güneş ve rüzgar oluşturacak. Dünyanın önde gelen bağımsız denetim kurumlarından KPMG’nin verilerine göre, 2040 yılında rüzgar enerjisinin küresel elektrik üretimindeki payı, bugünkü yüzde 4 seviyesinden yaklaşık dokuz kat artışla yüzde 34’e ulaşacak.
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