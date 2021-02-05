Rüzgar türbinleri Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası desteğiyle dönüyor

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Güriş Grubu tarafından, Bursa’nın Keles ve İnegöl ilçe sınırları içerisinde inşa edilmekte olan 120,4 MW’lık kurulu güce sahip Ulu Rüzgar Enerjisi Santrali’ne 12 yıl vadeli finansman desteği sağladı. Yerli enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasında önemli rol oynayacak olan santralde yıllık 353.000.000 kWh elektrik üretimi öngörülmektedir.

Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede yenilenebilir enerji kaynaklarının ve rüzgar enerjisi yatırımlarının önemine dikkat çeken Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, “Finanse etmiş olduğumuz RES yatırımlarının, çevresel ve sosyal etkilerini her yönüyle inceliyor ve titizlikle değerlendiriyoruz. Bankamız için temiz ve yenilenebilir enerji yatırımlarını yurt dışı kaynaklarla buluşturmak, söz konusu sektörlerin gelişmesini sağlamak, yerli ve milli projeler geliştirerek istihdam oluşmasını desteklemek önem arz ediyor. Düşük karbonlu bir gelecek için yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyoruz. Kredi desteği verdiğimiz enerji projeleri arasında rüzgar enerjisi santrallerinin payı yüzde 31. Bu oran, bize gelecek yıllarda bu alana yönelik finansmanların daha da güçleneceğini gösteriyor” dedi.

Öztop, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından finanse edilmiş ve üretime geçmiş RES tesislerinden yıllık ortalama 850 milyon kWh temiz ve yenilenebilir enerji elde edildiğini ve böylece yaklaşık 285 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacının karşılandığını ifade etti. Öztop’un verdiği bilgilere göre Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, bugüne kadar 1.397 MW kurulu güçte 38 RES tesisinin projelerini değerlendirdi. Bankanın yenilenebilir enerji portföyünün yüzde 31’ini oluşturan RES projelerinden, toplam kurulu gücü 322 MW’a tekabül eden 21 santral üretime başladı.

45 yıldır Türkiye’nin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir misyona sahip olan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın portföyünün %49’u yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinden oluşuyor. Bankanın sürdürülebilir kalkınma amacıyla desteklediği ve yeşil enerji için önemli bir kaynak olan rüzgar santrallerine sağlanan kaynakların portföydeki payını artırmaya devam etmesi bekleniyor.