banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
'Elmalı davası'nda karar açıklandı
'Elmalı davası'nda karar açıklandı
İcra takip dosyalarında rüşvet operasyonu!
İcra takip dosyalarında rüşvet operasyonu!
Ehliyet alacaklar dikkat! Artık sınavlar böyle yapılacak!
Ehliyet alacaklar dikkat! Artık sınavlar böyle yapılacak!
Eren Kış 3 Operasyonu başlatıldı
Eren Kış 3 Operasyonu başlatıldı

Rusya’ya Karadeniz bölgesinden yapılan ihracatta 30 yıldır Trabzon zirvede

Yılın ilk 10 ayında Karadeniz Bölgesinden Rusya Federasyonu’na 276 Milyon 21 Bin 832 dolar tutarında ihracat gerçekleşirken, Trabzon 30 yıldır olduğu gibi bu yılın ilk 10 aylık sürecinde de bölgede en fazla ihracat yapan şehir oldu.

Ekonomi 15.11.2021, 15:52
Rusya’ya Karadeniz bölgesinden yapılan ihracatta 30 yıldır Trabzon zirvede

Yılın ilk 10 ayında Karadeniz Bölgesinden Rusya Federasyonu’na 276 Milyon 21 Bin 832 dolar tutarında ihracat gerçekleşirken, Trabzon 30 yıldır olduğu gibi bu yılın ilk 10 aylık sürecinde de bölgede en fazla ihracat yapan şehir oldu.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, 2021 yılının ilk 10 ayında Karadeniz Bölgesinden Rusya Federasyonu’na yapılan ihracatın artış trendini sürdürdüğünü söyledi. Aynı dönemde Karadeniz Bölgesinden Rusya’ya en fazla ihracatı Trabzon ilinden gerçekleştiğini ve Trabzon ilinin toplam ihracatın yüzde 54’lük kısmını tek başına gerçekleştirdiğini belirten Kalyoncu, “10 aylık dönemde Bölgeden Rusya Federasyonu’na yapılan ihracatta yüzde 38 oranında artış yaşanmıştır. Karadeniz Bölgesi illerinden Rusya Federasyonu’na en fazla ihracat yapılan il olarak Trabzon’dan Ocak-Ekim döneminde Rusya’ya 148 Milyon 223 Bin 900 dolar tutarında ihracat gerçekleştirilmiş ve yüzde 27 oranında ihracat artışı yaşanmıştır. Karadeniz Bölgesinden Rusya’ya yapılan ihracatta birinci sırada yer alan Trabzon ili toplamda Karadeniz Bölgesi’nden Rusya’ya yapılan ihracatın yüzde 54’lük kısmını tek başın gerçekleştirmekte olup, Trabzon ilinin bu başarısı yaklaşık 30 yıldır devam etmektedir. Ülkemizden de yılın ilk 10 ayında Rusya Federasyonu’na yapılan ihracatta yüzde 33 oranındaki artışla 4 Milyar 222 Milyon 446 Bin 231 dolar olarak gerçekleşmiştir” dedi.

Trabzon ilinden Rusya Federasyonu’na en fazla ihraç edilen ürünlerin yaş meyve sebze ürünleri, fındık ve balık olduğunun altını çizen Kalyoncu, bu ürünler yanında son yıllarda inşaat malzemeleri, makine aksamı ve tüketim ürünleri ihracatının da her geçen gün gelişme gösterdiğini sözlerine ekledi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6