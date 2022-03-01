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Rusya’nın operasyonu sonrasında mahsur kalan Ukraynalı turistler ve futbolcular Türkiye’nin misafiri

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, “Savaş başladığında bölgemizde yaklaşık 850 tane Ukrayna vatandaşı turist ve 12 tane futbol takımı vardı. 6 tane futbol takımı Almanya ve Romanya üzerinden ülkelerine geri döndüler. Şuana kadar mağdur edilen kimse yok. Yakın zamanda yüzde yüz iptal edilen rezervasyonlar var” dedi.

Ekonomi 01.03.2022, 13:33 01.03.2022, 13:57
Rusya’nın operasyonu sonrasında mahsur kalan Ukraynalı turistler ve futbolcular Türkiye’nin misafiri

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, “Savaş başladığında bölgemizde yaklaşık 850 tane Ukrayna vatandaşı turist ve 12 tane futbol takımı vardı. 6 tane futbol takımı Almanya ve Romanya üzerinden ülkelerine geri döndüler. Şuana kadar mağdur edilen kimse yok. Yakın zamanda yüzde yüz iptal edilen rezervasyonlar var” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik olarak başlattığı askeri operasyon 5’inci gününde devam ediyor. Operasyon öncesinde turizm kenti Antalya’ya 12 tanesi futbol takımı olmak üzere yaklaşık 850 kişi tatil için geldi. Tatil süreleri biten ve geri dönemeyen turistlerin durumunun ne olacağı ile ilgili sorulara cevap veren Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, “Savaş başladığında bölgemizde yaklaşık 850 tane Ukrayna vatandaşı turist vardı. Bunlardan 12 tanesi futbol takımıydı. 6 tane futbol takımı Almanya ve Romanya üzerinden ülkelerine geri döndüler. Şuana kadar dönen bireysel müşteriler de var. 450 tane konaklayan müşteri var. Bu saatten sonra nasıl konaklamaları konusunda Ukrayna Büyükelçiliği ile irtibat halindeyiz. Bize sorun olarak dönen bir şey yok. Ukrayna Büyükelçisi ve valilik tarafından bu sorunların çözüldüğünü biliyoruz. En azında müşterilerimizi komşu ülkelere gönderiyoruz. Şuana kadar mağdur edilen kimse yok” dedi.

"Yakın planda rezervasyonlar iptal ediliyor"

Savaş öncesi yapılan rezervasyonlar hakkında bilgi veren Turgut, “Bölgemizde yapılan rezervasyonların yüzde 66’sı Rus ve Ukrayna vatandaşıdır. Bu yüzde 66’da 5 gün içerisinde ciddi bir kayıp var. Şuanda bir insanlık dramı söz konusu. Yakın planda rezervasyonlar iptal ediliyor. Bu dönemde biraz rezervasyon toplama dönemi. Bu dönemde gelen gruplar iptal ediyorlar. Bunun çözümü halinde yeniden açılması söz konusudur. Yakın zamanda yüzde yüz iptal edilen rezervasyonlar var. İleriye doğru sürüp sürmeyeceği yönünde de iptaller gelecektir” açıklamasına yer verdi.

"Bugün yarın savaş biterse bizi yüzde 3-5 etkileyeceğini düşünüyoruz"

Turizmde normale dönüleceğini belirten Turgut, "Türkiye zaten 4 saatlik uçuşla çevresinde ciddi nüfusa sahip. Hem Ortadoğu hem İran hem de Avrupa dolayısı ile bu alternatifleri hemen herkes değerlendiriyor. İç turizmi de değerlendiriyoruz. Savaşın bir an önce bitmesi yazımızı daha az etkileyecektir. Bugün, yarın savaş biterse bizi yüzde 3 yüzde 5 etkileyeceğini düşünüyoruz. Savaş ne kadar uzarsa bizim kayıplarımız yüzde 10’a kadar çıkacaktır. Avrupa’dan da bu dönemde iptaller alıyoruz” dedi.

"İç piyasada tatil fiyatları ciddi anlamda değişecek"

Tatil fiyatları hakkında da açıklamalarda bulunan Turgut, “Dış Pazar olarak bakarsak 100 dolara kalan bir turist yine 100 dolara kalacak. İç piyasada ise hem döviz farkı ile hem de zam farkları ile tatil fiyatları ciddi anlamda değişecek. Savaşın bir an önce bitmesini istiyoruz” sözlerine yer verdi.

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