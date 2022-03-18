Rusya’dan çıkan ABD’li şirketlerin yeni rotası Türkiye

Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi Türkiye Amerikan İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, ’’Rusya’nın Ukrayna’yı işgal hareketi dolayısıyla bölgede 5 bin ABD’li şirket yeni merkez arayışına girdi. Türkiye olarak yaptığımız çalışmalar ile bu sayının yüzde 25’inin Türkiye’ye gelmesi için çalışmalar yapıyoruz’’ dedi.

DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenecek 39’uncu Amerikan Türk Konferansı (ATC) kapsamında TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ev sahipliğinde ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Myron Brilliant’ın katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Rusya - Ukrayna savaşının iş dünyasına yansımaları, ABD’li şirketlerin Rusya’dan çıkıp yeni merkezler arayışına girmeleri gibi konular ele alındı.

Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle savaş bölgesinden çıkan ABD’li şirketlerin yeni rotasının Türkiye olabileceğini aktaran TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, ’’3 hafta önce Rusya’nın Ukrayna’yı işgal hareketi başladı. ABD ve AB tarafından Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlar oldu. Bu yaptırımlar iş dünyasında da büyük bir gerginliğe sebep oldu. Rusya ve Ukrayna’da bulunan ABD’li şirketler savaş bölgesinden çıkmayı düşünüyor. Özellikle Rusya’daki ABD’li şirketlerden bin 100’ü Rusya’dan çıkacağını beyan etti. Bu şirketler yeni yer arayışına girdi. Bu şirketlerin taşınması belli bir zaman alacak. Sayısı 5 bini bulan şirketlerin niyeti ülke değiştirmek. Bu kararlarında bin 100 şirket sona geldi. Biz Türkiye olarak 5 bin şirketin yüzde 25’inin Türkiye’yi tercih edeceğini düşünüyoruz’’ dedi.

Yalçındağ, sözlerini şöyle devam etti: ’’Aldığımız ön bilgilere göre bu şirketler Türkiye’yi konum olarak benimsedi. Türkiye; Kuzey Afrika’ya, Avrupa’ya ve Ortadoğu’ya yakın konumda. Şirketler bu avantajı kullanmak istiyor. Bazı şirketler ise Ortadoğu ülkelerine geçerek Uzakdoğu ile ticarete ağırlık vermeyi düşünüyor bazı sektörlerin tercihi bu şekilde.’’

’’Türkiye güvenli bir liman olarak dikkat çekiyor’’

Rusya’da faaliyetlerini durduran ABD’li şirketlerin yeni merkez olarak Türkiye’yi tercih etmesi için çalışmalar yapıldığını ifade eden Yalçındağ, ’’Türkiye’ye gelmeyi düşünen ABD’li şirketlere Ticaret Bakanlığımız tarafından kolaylıklar sağlanacak, bu yönde çalışmalar var. Bölgede Türkiye güvenli bir liman olarak dikkat çekiyor. ABD’li şirketlere kendi taraflarından Türkiye’yi tercih etmeleri öneriliyor. Bu yönde bilgiler alıyoruz. Bizde bu potansiyeli iş dünyasına yansıtmak için çalışmalarımızı yapıyoruz’’ diye konuştu.

‘’2022 sonunda ABD ile ticaret hacmimizin 40-50 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz’’

Türkiye - ABD arasında ticaret hacminin arttığına da dikkat çeken Yalçındağ, ’’Türkiye çok önemli bir lojistik hat konumunda. ABD ile ticaret hacmimiz gelişiyor. 2021 yılında 22 milyar dolardan 28 milyar dolara çıktı. 2022 yıl sonunda 40-50 milyar dolar ticaret hacmimiz olacağını düşünüyoruz. Çin’e karşı alternatif bir tedarik zinciriyiz. ABD ile önemli bir ticaret hacmimiz oluştu. Bu hedeflere ulaşabilmek için yıllardır çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı 3 yıl önce başlattık, bu işlemler hemen olmuyor. Gerçekçi analizlerimizi yapmamız gerekiyor. İş dünyası için bu alt yapıyı hazırlamak gerekiyor. Doğru şeyler yaptığınızda sonuçlarını alıyorsunuz. 3 sene önce ABD ile Ticaret hacmi 100 milyar dolar olacak dendiğinde hayal olarak görülüyordu. Şimdi önümüzdeki 3 yıl içinde bu rakamlara ulaşabileceğimizi öngörüyoruz. Otomotiv, demirçelik, tekstil, mobilya, mücevher, halı gibi sektörler ABD’ye ihracatımızda önemli yer tutuyor. ABD’den ise en çok sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithal ediyoruz’’ açıklamasında bulundu.

’’Türkiye, ABD için fırsatlar ülkesi’’

ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Myron Brilliant ise yaptığı konuşmada, ’’Rusya’nın Ukrayna’yı işgali hızlıca müdahale edilmesi gereken bir durum. ABD Türkiye ilişkileri bu dönemde hiç olmadığı kadar önemli. Türkiye’ye ticari bir merkez olarak bakıyoruz. Türkiye, ABD için fırsatlar ülkesi. ABD şirketlerini Türkiye’ye yatırım yapması konusunda teşvik edebiliriz. Rusya’ya olan yaptırımların etkisini biliyoruz, gelişmeler sonucu çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Rusya Ukrayna krizine bağlı iletişimi sağlamak için Türkiye’deyim. Bakanlar ve iş dünyası temsilcileriyle tanışacağım’’ ifadelerini kullandı.