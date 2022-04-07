Rusya’dan Antalya’ya gelen heyet seralarda ve laboratuvarda çalışmalar gerçekleştiriyor

Rusya’nın Türkiye’ye uyguladığı yasakları kaldırmaya yönelik attığı adımlar Batı Akdenizli yaş meyve sebze ihracatçılarını heyecanlandırdı.

Yaş meyve sebze ihracatçıları, yasağın resmi olarak kalktığını ve ürünlerin serbest bir şekilde Rusya’ya gidebileceğine yönelik tebligatın yapılmasını bekliyor. İhracatçılar, kapıların açılmasıyla birlikte eski iş bağlantılarının kısa sürede kurularak, sevkiyatların başlayabileceğini ve Türkiye ekonomisine ciddi oranda döviz girdisi sağlanabileceğini ifade ediyor.

"Sahada çalışma yaptılar"

Rusya’dan Antalya’ya gelen heyet seralarda, paketleme tesislerinde, laboratuvarda ve kamu kurumlarında çalışmalar gerçekleştiriyor. Rusya Hayvan ve Bitki Karantina Servisi Rosselkhoznadzor’un Başkan Yardımcısı Karmazin Anton Pavlovich önderliğindeki heyet 4 Nisan Pazartesi günü Antalya’ya geldi ve sahada çalışmalar yapmaya başladı