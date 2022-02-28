Rusya’da Ruble yüzde 30 düştü faizler yüzde 20’ye yükseltildi

Ukrayna’yı işgal etmek isteyen Rusya finansal anlamda alınan tedbirler karşısında çaresiz konuma geldi. Sberbank’ın Avrupa ağı çöktü, ruble yüzde 30 düştü, Rus Merkez Bankası faizleri yüzde 9.5’ten yüzde 20’ye çıkarmak zorunda kaldı. Bugün saat 16.00’da bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıklayan Rus Merkez Bankası yetkilileri faiz artırımına neden olarak enflasyon ve rubledeki düşüşü gösterdi. Rusya, şirketlerin döviz gelirlerine zorunlu satış uygulaması getirdi.

RUBLE DÜŞÜYOR, PETROL YÜKSELİYOR

Batılı devletlerin Ukrayna'nın işgaline karşılık olarak Rusya'ya yeni ekonomik yaptırımlar başlatacaklarını açıklamasının ardından ham petrol fiyatları artarken ruble yüzde 30 değer kaybederek yeni bir rekor kırdı. Yaptırımlar arasında bazı Rus bankalarının uluslararası SWIFT ödeme sisteminden çıkarılması da bulunuyor. Batı'dan gelen yaptırımlar sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün nükleer silahlara da sahip kuvvetleri "yüksek alarma" geçirdiğini açıklaması da piyasalardaki tansiyonu yükseltti.

Güvenli liman olarak görülen varlıklara olan talebin artması, dolar ve yenin yanı sıra tahvil getirilerine de destek sağladı.

YAPTIRIMLARIN ETKİSİ ORTAYA ÇIKIYOR

Ruble Batılı devletlerin açıkladıkları yeni yaptırımların ardından yüzde 30'a varan oranda keskin şekilde değer yitirirken, dolar Rusya Devlet Başkanı Putin'in nükleer güçleri "yüksek alarma" geçirmesinin ardından neredeyse tüm para birimleri karşısında değer kazandı.

Dolar/ruble kuru bir önceki dip seviye olan 90 rubleden bu sabah likiditenin düşük olduğu işlemlerde 119 rubleden işlem gördü.