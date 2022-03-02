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Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye ekonomisine yansımaları

İş adamı Hasan Hüseyin Önder, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşı ve savaşın Türkiye ekonomisine yansımalarını değerlendirdi. Türkiye’nin bu konuda yaklaşımı ve aldığı kararların doğru olduğunu belirten Önder, "Türkiye’nin şu anki durumu, davranışları, aldığı kararlar mükemmel denecek seviyedir" dedi.

Ekonomi 02.03.2022, 17:06
Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye ekonomisine yansımaları

İş adamı Hasan Hüseyin Önder, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşı ve savaşın Türkiye ekonomisine yansımalarını değerlendirdi. Türkiye’nin bu konuda yaklaşımı ve aldığı kararların doğru olduğunu belirten Önder, "Türkiye’nin şu anki durumu, davranışları, aldığı kararlar mükemmel denecek seviyedir" dedi.

İş adamı Hasan Hüseyin Önder, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı ve bu durumun ticarete yansımaları hakkında İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Ukrayna’daki savaşın tüm dünyayı etkilediğini vurgulayan Önder, “Bizi ilgilendiren taraf tabii ki ekonomik anlamda. Bunun sonuçları Avrupa’ya yansıdığı zaman, dolayısıyla bizim hitap ettiğimiz kesim her cenahtan olduğu için, elektrik sektöründen tekstil sektörüne kadar etkileniyor. Biz de tekstil sektöründe Avrupa’ya ihracat yapıyoruz. Dolayısıyla Almanya’da bir kriz çıktığı zaman, bunun da doğalgaz anlamında Rusya’ya bağımlı olduklarını düşüğümüz zaman, hem turizm anlamında hem tekstilde bu dünya ne kadar zarar görecekse biz de o kadar zarar göreceğiz. Bunların yansıması dünyada da daha sonra ortaya çıkacak. Bizde de hemen bugün yarın olmayacak” şeklinde konuştu.

“Muhalefetin hangi tarafta olduğu bilinmiyor”

Önder, muhalefet partilerinin S-400’leri konuşmasını eleştirerek, "Muhalefet bunları konuşuyor, hangi tarafta oldukları bilinmiyor. S-400’ler artık bizim, parasını vermişiz, almışız. Artık bu olay bitmiştir. Haklı olsan da güçlü değilsen bir şey ifade etmez. Haksızsan güçlüysen sen haklı oluyorsun. S-400’ünü verirsen adam füzesini atar, seni imha eder. Aynı bugün Ukrayna’da yaşanılanlar gibi. ABD, civciv gibi Avrupa’yı etrafına toplamış, kendi günahına ortak edip kötülük yaparken Ukrayna da aynısını yapıyor. Avrupa’nın da eli kanlıdır, Amerikan’ın da. Ukrayna’daki olayda da Zelenskiy’e gaz verdiler. ‘Seni Avrupa Birliği’ne alacağız’ dediler, NATO’ya söylediler. Buna istinaden Zelenskiy de ABD’ye üs kurma sözü verdi. ABD’nin nükleer füzelerinin, silah gücünün burnunun dibine gelmesine müsaade eder mi? Dolayısıyla Ukrayna’yı da ateşe attı. Avrupa’yı da ortak etti, silah vermeye kalkıyorlar. Kimleri kandırıyor bunlar? Rusya ile de ticaretlerini yapıyorlar. Rusya bugün halâ Almanya’ya gaz veriyor. Peki bu parayı nasıl ödeyecekler, demek ki Almanya parayı ödüyor. Ödememiş olsa musluğu kapatır, demek ki bir para girişi yapılıyor. Bunların hepsi göstermelik, Zelenskiy de müsaade etti. Rusya’nın yaptığı da insanlık dışı, kanunsuz bir durum. Fakat kimse kendi güvenliğini kimseye kaptırmak istemiyor” dedi.

“Amerika, insanları sokağa dökmek istiyor”

“Savaş bitse de kriz bitmez” diyen iş adamı Önder, Ukrayna ile çok güzel ticaret yaptıklarına değinerek, “2018’de Ukrayna’daydım. Bu durum o günlerden belliydi, 2014’te Rusya yine bombalamıştı. 2018’de de Ukrayna ile Rusya halkları arasında hiçbir problem yoktu. Rusya-Ukrayna maçını izlerken, şarkılar söylüyorlardı. Sokak savaşları bekleniyorsa hayal. Bana göre bir çok görüntü Amerikan stüdyolarında, Hollywood’da düzenlenmiş sahte görüntüler. İnsanları sokaklara döküp katlettirmek istiyorlar. Biz Ukrayna’yı yok sayamayız. Yüzde 20 ihracatımız varken yüzde 50’ye çıkarttık. Dolayısıyla biz onlarla çok güzel ticaret yapıyoruz. İHA, SİHA’ları saymazsak, bir çok ürünümüzü onlara pazarlayabiliyoruz hatta biz oraya kimliklerimiz ile bile gidebiliyoruz. Çok rahat girebiliyoruz, orada Türkiye gibi davranabiliyoruz. Yatırımlarımızı yapıyoruz, inşaat şirketlerimiz çalışıyor, ürünlerimizi pazarlayabiliyoruz. Şuan her şey kesildi bitti, adamlar ekmek arıyor. Marketler kapalı, sınırlı gıda var” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin aldığı kararlar mükemmel”

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşta, Türkiye’nin yaklaşımı ve adımlarını doğru olduğunu ifade eden Önder, “Cumhuriyet döneminde alınmış en güzel alınmış kararlar bugünlerde alınıyor. Biz iş adamı olarak ticaret yapıyoruz. Ticaret yaşamdır, biz Ukrayna ile ticaret yapmamız lazım, Rusya ile ticaret yapmamız lazım. Biz orta çizgide Rusya’ya karşı da gelebiliyoruz, istediğimizi de söyleyebiliyoruz. Bir yandan da ticareti yapmak zorundayız, yok sayamayız. Türkiye’nin şu anki durumu, davranışları, aldığı kararlar mükemmel denecek seviyedir” diye konuştu.

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