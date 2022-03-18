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“Rusya-Ukrayna savaşının hasar tespitini yaptık”

Rusya-Ukrayna savaşının durdurulmasını dilediğini belirten İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, “Savaş bitene kadar firmalarımızın yanlarında olmalıyız. Batılı markalar çekildiği için normalleşmenin başlaması ile birlikte hazır giyim firmalarımız için Rusya’da yeni fırsatların doğacağına inanıyorum. Milli paraların kullanılması potansiyeli artıracağı gibi ihracatın da gelişmesine katkı sunacaktır” dedi.

Ekonomi 18.03.2022, 16:33
“Rusya-Ukrayna savaşının hasar tespitini yaptık”

Rusya-Ukrayna savaşının durdurulmasını dilediğini belirten İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, “Savaş bitene kadar firmalarımızın yanlarında olmalıyız. Batılı markalar çekildiği için normalleşmenin başlaması ile birlikte hazır giyim firmalarımız için Rusya’da yeni fırsatların doğacağına inanıyorum. Milli paraların kullanılması potansiyeli artıracağı gibi ihracatın da gelişmesine katkı sunacaktır” dedi.

Rusya ve Ukrayna’ya ihracat yapan firmaların temsilcileri, karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini paylaşmak üzere İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) ev sahipliğinde bir araya geldi. Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, Merter Sanayici ve İş adamları Derneği (MESİAD) Başkanı Ekrem Kap, Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği Başkanı Eda Arpacı ile Bayrampaşa Tekstilci ve İş İnsanları Derneği (BATİAD) Başkanı Bekir Taner Ateş’in de katıldığı toplantıda ihracatçılar savaşın neden olduğu sorunları ve çözüm önerilerini paylaştı.

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe açılışta yaptığı konuşmada, Rusya ve Ukrayna’nın hazır giyimci için iki önemli pazar olduğunu vurguladı. 2021’de yolcu beraberinde eşya hariç Rusya’ya 286, Ukrayna’ya 173 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini hatırlatan Gültepe, savaşla birlikte Ukrayna’nın tamamen kapandığını, Rusya’da ise işlerin düşmesine rağmen ticaretin devam ettiğini bildirdi. Rusya’ya ihracatta lojistik ve para transferi başta olmak üzere ile çeşitli sorunlar yaşandığını vurgulayan Gültepe, şöyle devam etti:

“Rusya’dan ihracat bedelleri yavaş da olsa geliyor”

“Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye İhracatçılar Meclisimiz ile sürekli istişare halinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Gerektiğinde çevrim içi toplantılarla görüş alışverişinde bulunuyoruz. Gelinen aşamada maliyetlerin artmasına ve uzun sürmesine rağmen Rusya’ya lojistik akışı farklı kanallardan devam ediyor. İhracat bedelleri de halen farklı kanallardan da olsa geliyor. Ama daha çok iki ülke arasında milli paralarla ticaretin yapılması alternatifi üzerinde duruluyor. Bakanlığımız, Merkez Bankası ve BDDK çeşitli seçenekler üzerinde çalışıyor. Milli paraların kullanılması potansiyeli artıracağı gibi ihracatın da gelişmesine katkı sunacaktır. Bugün problemi asıl yaşayan, özellikle lojistikte ve para transferinde aksayan yönleri en iyi bilen firmalarımızın temsilcileri ile bir aradayız. Buradan çıkacak görüş ve önerilerin çalışmalar için yol gösterici olacağına inanıyorum.”

“Eximbank firmalarımızı faizsiz ve bir yılı ödemesiz kredi ile desteklemeli”

Mustafa Gültepe, Rusya-Ukrayna savaşından etkilenen firmalara devlet destekleri ve kredi konusunda kolaylık sağlanması için de girişimlerinin sürdüğünü bildirdi. Bölgeye çalışan firmalara 2022’deki ihracatları oranında destek verilmesini, Eximbank’ın da faizsiz ve bir yıl ödemesiz kredi sağlamasını beklediklerini belirten Gültepe, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ticaret elbette önemli. Ama biz öncelikle savaşın bir an önce durdurulmasını diliyoruz. Savaş bitene kadar da firmalarımızın yanında olmalıyız. Batılı markalar çekildiği için normalleşmenin başlaması ile birlikte hazır giyim firmalarımıza Rusya’da yeni fırsatların doğacağına inanıyorum. Ortaya çıkan boşluğu Türk markaları dolduracak. 2021’de Rusya’ya yolcu beraberinde eşya hariç 286 milyon dolar olan hazır giyim ihracatımızı iki üç katına çıkarabiliriz. Bunun için gecikmeden doğru adımları atmamız gerekiyor.”

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