Rusya Ukrayna Savaşı Buğday Fiyatlarına Yansıdı!

Rusya ve Ukrayna arasında askeri hareketliliğin devam etmesi, tarımsal ürünlerin arz endişelerini artırdı.

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Karadeniz bölgesinden yapılan hububat ihracatında aksama yaşanacağı endişeleriyle yaklaşık 14 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Chicago'da gösterge buğday fiyatları yüzde 2,8 artarak bushel başına 9,6 dolarla Haziran 2008'den beri en yüksek seviyeye çıktı. Sonrasında ise buğday fiyatları bushel başına 9,43 dolardan yani ton başına 346,5 dolardan işlem gördü.

Mısır yüzde 0,5 artışla 7,05 dolardan işlem görürken soya fasulyesi de yüzde 0,8 arttı.

Buğday fiyatları dün askeri operasyonun başlamasının ardından son 9 yılın zirvesine çıkmıştı. Bugünkü fiyatla buğday, 2008 yılından bu yana gördüğü en yüksek fiyattan işlem gördü.

Ukrayna ve Rusya’nın dünyanın en büyük hububat üreticileri ve ihracatçıları arasında yer alması nedeniyle savaşın uzun sürmesi halinde önümüzdeki tarım sezonu için arz endişelerinin yükseleceği endişeleri artabilir.

TARIM BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Rusya-Ukrayna geriliminin turizm ile tahıl ve gıda ticaretine etkileri de takip ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı dün konu ile ilgili yaptığı açıklamada “mevcut stokları dikkate alındığında başta buğday olmak üzere hububat ve diğer ham maddelerde yeni hasat dönemine kadar arz yönüyle bir eksikliğin olmayacağı öngörülmekte” açıklamasında bulundu.

GIDA FİYATLARI İÇİN RİSK



Emtia borsalarında tarım ürünlerinin fiyatlanması, piyasada gerçekleşecek fiyatlama konusundaki beklentiler açısından büyük önem taşıyor. Türkiye, Rusya'nın en büyük buğday ithalatçılarından biri olduğu için hububat fiyatlarındaki artış gıda fiyatlarını da artırıyor. Buğday fiyatlarındaki artış makarna ve ekmek gibi temel gıda ürünlerini doğrudan etkiliyor.

ABD Tarım Bakanlığı'na göre, bu yıl için Rusya ve Ukrayna'nın birleşik buğday ihracatının, küresel toplam tüketimin yüzde 23'ünü oluşturacağı tahmin ediliyor.

EN ÇOK İTHALAT RUSYA’DAN

Türkiye yağlı tohum ithalatını ağırlıklı olarak Ukrayna, hububat ithalatını ise Rusya'dan temin ediyor. 2021’de toplam buğday ithalat miktarının yüzde 86,6’sı Rusya ve Ukrayna'dan yapıldı.

Bunun yanı sıra arpa ithalat miktarının yüzde 79,4’ü, ayçiçeği ithalat miktarının yüzde 11,4’ü ve soya ithalat miktarının ise yüzde 13,3’ü yine bu iki ülkeden gerçekleşti.

Türkiye aynı zamanda, Rusya’dan en fazla tarım ürünü ithal eden ülke olarak dikkat çekiyor.(HABER3)