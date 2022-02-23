Rusya Ukrayna Kriz'i Piyasaları Uçurdu!

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 13,73 TL'den başlayan dolar 13,83 TL'den, 15,55 TL'den başlayan Euro 15,70 TL'den, 18,68 TL'den başlayan Sterlin ise 18,84 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,86 lira, avronun satış fiyatı ise 15,71 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Altın fiyatları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki ayrılıkçı güçleri tanıması sonrasında yeniden tırmanışa geçerek son 2 ayın zirvesini görmüştü. Altında yüksek irtifadaki seyir devam ediyor.

Onsu 1.894 dolar olan altında, gram altın 842/843 çeyrek altın 1.354/1.355, Cumhuriyet altını ise 5.572/5.573 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 10,72 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 38 bin 897, Ethereum 2 bin 725 dolardan işlem görüyor.

Petrol 100 dolara dayandı

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 93,60 dolardan işlem görüyor.

Dün 99,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,85 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,27 düşüşle 93,60 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,67 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki hareketlilikte, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin gelişmeler ve bunun arz daralması endişelerine yansıması etkili oldu.