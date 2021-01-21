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Rusya Türk domatesinin kotasını 250 bin tona çıkardı

Rusya Federasyonu, Türk domates ihracatçılarına 6 ay nefes aldıracak karara imza attı. Rusya Federasyonu Türkiye'den ithal ettiği domates kotasını 50 bin ton arttırma kararı aldı. Türkiye'den Rusya Federasyonu'na domates ihracatındaki 200 bin ton kota geçtiğimiz ay dolmuştu.

Ekonomi 21.01.2021, 10:16
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Rusya Türk domatesinin kotasını 250 bin tona çıkardı

Rusya Federasyonu'nun bu kararı, Türk domates ihracatçılarının 2019 yılı performansına göre 6 aylığına nefes aldığı anlamına geliyor.

Türkiye genelindeki yaş meyve sebze ihracatçı birlikleri başkanları 9 Aralık 2020 tarihinde yaptıkları ortak açıklamayla, "“Domates ihracatında Rusya’ya kotanın kaldırılmasını, 2015 öncesine dönülmesini istiyoruz” talebinde bulunmuşlardı.

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki müzakereler sonucunda Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotası 50 bin ton arttırdı.

Bakan Pekcan; "Çiftçilerimize, ihracatçılarımıza hayırlı olsun"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Rusya'nın Türkiye'den domates ithalatını 50 bin ton arttırdığını duyurdu. Pekcan, kararın 10 gün sonra hayata geçeceğinin de altını çizdi. Bakan Pekcan, "Çiftçilerimize, ihracatçımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Uçak; "Sektörün beklentisi kotanın tamamen kaldırılması"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Rusya'nın Türkiye'den ithal ettiği domates kotasını 50 bin ton artırmasının sevindirici olduğunu, sektörün beklentisinin kotanın tamamen kaldırılması olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin, 2020 yılındaki domates ihracatının yüzde 3'lük artışla 313 milyon dolara yükseldiği bilgisini veren Uçak, "Domates ihracatımızın arttığı süreçte Rusya'ya olan domates ihracatımız yüzde 28'lik düşüşle 86 milyon dolardan, 62 milyon dolara geriledi. Bu düşüşün en büyük etkeni Türkiye'den Rusya'ya domates ihracatındaki kota. Bu kota kaldırıldığı takdirde Rusya'ya domates ihracatımız 100 milyon doların üzerine taşıyabiliriz. Rus Halkı, Türk domatesini seviyor ve talep ediyor. Bu kotanın tamamen kaldırılmasını sadece biz değil, Rus Halkı da istiyor" diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan ve Türkiye'ye uygulanan domates kotasının 250 bin tona çıkmasının ihracatçıları sevindirdiğini aktaran Başkan Uçak sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ve Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği sonucu sorun büyümeden orta vadede çözüme kavuştu. İhracatçılarımız 2019 yılında Rusya'ya 98 bin ton taze domates ihraç etmişti. Bu performansı tekrar ettiğimiz takdirde sorunumuz 6 aylığına çözüme kavuşmuş görünüyor.  Kotanın tamamen kalkması için de görüşmelerin sürdüğünü biliyoruz. İnşallah tamamen kalktığını da duyarız."

Türkiye yıllık 14 milyon ton domates üretimiyle dünyanın dördüncü büyük üreticisi konumunda. Türkiye, 2020 yılında 522 bin 752 ton domates ihracatı karşılığı 52 ülkeye 313 milyon 405 bin dolarlık domates ihraç etti.

Rusya 62,2 milyon dolarlık tutarla Türk domatesi ithalatıyla zirvede yer alırken, Romanya 50,3 milyon dolarlık, Ukrayna 36,5 milyon dolarlık domates talep etti.

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