Rusya Ticaretini Türkiye'ye çeviriyor, Fuarlar hareketleniyor...

Fuara katılan firmaların genel olarak ortak yorumu; daha evvel hiç çalışma fırsatı bulamadığımız alıcıların fuarda ürünlerimize büyük ilgi göstermesi ümit verici olmuştur.

Rusya pazarından Avrupa firmaları çekilirken, Türk firmalarının kapısı daha fazla çalınıyor. Rusların bu eğiliminin iki ülke arasındaki ticareti katlanarak hareketlendirmesi için Rusya ile Ruble üzerinden ticaretin artırılmasına yönelik bir sistemin geliştirmesi bekleniyor.

LESHOW MOSKOVA’ YA İLGİ DAHA DA BÜYÜYOR.

TÜRK DERİ ÜRETİCİLERİ LESHOW MOSKOVA’DA GLOBAL TİCARET İÇİN BULUŞACAKLAR

Çeyrek asırdır Türk Deri ve Kürk Dış Giyim sektörünün öncüsü olan Leshow Moskova, 28 - 30 Haziran 2022 de Moskova’nın merkezinde Expocentre’da bir çok satın alıcı ve pazarın önde gelen markalarını bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Tüketicinin olduğu her bölgede alternatif pazarlar yaratmak, küresel pastadan sektörün önemli bir pay alması ve ihracat pazarını genişletmeyi hedefleyen 25. Leshow Moskova, pandemi ve son zamanlarda yaşanan zorlu süreçten en çok etkilenen Deri sektörü ciddi hareketlilik sağlayacak.

LeShow Moskova Fuarı Avrupa ve ABD menşeli firmaların Rusya pazarından çıkması bu firmalardan doğan boşluklar için Türk firmalarına çok büyük avantaj sağlayacak olması Türk Deri ve Kürk sektörünün pazarda kalıcılığı, sürekliliği açısından önemli bir köprü vazifesi görecek.