Rusya Merkez Bankası'ndan faiz kararı!

Rusya Merkez Bankası, bugünkü toplantısında %20 olan faiz oranını sabit tuttu.

En son 2 Şubat’ta 100 baz puan faiz artışı yapan Merkez Bankası, kurdaki yükselişi durdurmak için 28 Şubat’ta 10,5 puanlık faiz artışı yaptı.

Savaş öncesi yükselen enflasyon nedeniyle faiz artışına başlayan Merkez Bankası pandemide %4,25’e kadar düşürülen politika faizini kademeli olarak %9,5’e çıkarmıştı.

Şubat ayında serbest piyasada 120,0 seviyesine yaklaşan USD/RUB kuru, bu hafta 102,0 seviyesine geriledi. Kurun sene başı itibarıyla yükseliş oranı bugün itibarıyla %40.