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Rusya Merkez Bankası'ndan faiz kararı!
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması ile başlayan savaş ve Batı’nın Rusya’ya uyguladığı ekonomik yaptırımlarla ruble, dolar karşısında rekor düşüş yaşadı. Rusya Merkez Bankası, 28 Şubat’ta olağanüstü toplanarak %9,5 olan politika faizini %20’ye çıkardı.
Ekonomi 18.03.2022, 17:55
Rusya Merkez Bankası, bugünkü toplantısında %20 olan faiz oranını sabit tuttu.
En son 2 Şubat’ta 100 baz puan faiz artışı yapan Merkez Bankası, kurdaki yükselişi durdurmak için 28 Şubat’ta 10,5 puanlık faiz artışı yaptı.
Savaş öncesi yükselen enflasyon nedeniyle faiz artışına başlayan Merkez Bankası pandemide %4,25’e kadar düşürülen politika faizini kademeli olarak %9,5’e çıkarmıştı.
Şubat ayında serbest piyasada 120,0 seviyesine yaklaşan USD/RUB kuru, bu hafta 102,0 seviyesine geriledi. Kurun sene başı itibarıyla yükseliş oranı bugün itibarıyla %40.