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Rusya Merkez Bankası faiz artırdı
Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka faizi 100 baz puan artışla yüzde 8,50 seviyesine çıkardı. Böylelikle yılbaşından bu yana Rusya'da 425 baz puanlık faiz artışı gerçekleşti.
Ekonomi 17.12.2021, 13:48
Rusya Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan artışla yüzde 8,50 seviyesine çıkardı.
Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi faizin yüzde 8,50 seviyesine çıkarılması yönündeydi.
Karar metninde önümüzdeki toplantılardan birinde faiz artışının mümkün olduğu mesajı verildi.