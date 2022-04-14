Rusya Maliye Bakanı Siluanov, G20 Maliye Bakanları Toplantısına çevrimiçi olarak katılacak

G20’ye ev sahipliği yapan Endonezya tarafından yapılan açıklamada, Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov’un önümüzdeki hafta yapılacak G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısına çevrimiçi olarak katılacağı aktarıldı.

Batılı ülkelerin tepkilerine rağmen Rusya’nın G20 toplantılarına katılacağı belirtildi. G20’ye ev sahipliği yapan Endonezya tarafından yapılan açıklamada, Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov’un önümüzdeki hafta yapılacak G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısına çevrimiçi olarak katılacağını aktardı. Endonezya Maliye Bakanlığı’ndan Wempi Saputra yaptığı açıklamada, toplantılara herhangi bir üye ülkeyi davet etmeme şanslarının olmadığını belirterek, “Ev sahibi olarak Endonezya tüm üyeleri davet etti ve bugün itibariyle bazılarının fiziksel, bazılarının sanal katılımını onayladı" dedi.

Saputra ayrıca, Endonezya’nın Ukrayna’yı "Ukrayna’daki çatışmanın küresel ekonomik koşullar üzerindeki etkisini görüşmek üzere" 20 Nisan’da ABD’nin başkenti Washington DC’de yapılacak olan toplantıya davet edip etmemeyi düşündüğünü aktardı.

ABD, Rusya’nın katıldığı G20 toplantılarına katılmayacağını açıklamıştı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 6 Nisan’da Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde yaptığı konuşmada, ABD’nin Rusya’nın katıldığı G20 toplantılarına katılmayacağını açıklamış, bu kararı G20’de yer alan mevkidaşlarına açıkça ifade ettiğini belirtmişti. Yellen, "Başkan Biden, Rusya için herhangi bir finans kurumunda işlerin her zamanki gibi olamayacağını açıkça belirtti ve kesinlikle onunla aynı fikirdeyim. Rusya’nın G20’den çıkarılmasını istedi ve Endonezya’daki meslektaşlarıma Ruslar orada olursa bir dizi toplantıya katılmayacağımızı açıkça belirttim" demişti.

Biden, Rusya’nın G20’den çıkarılması gerektiğini belirtmişti

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden bir yetkili ise, Beyaz Saray’ın Biden’ın Rusya’nın bu yılki G20 Zirvesine katılması halinde toplantıya katılma ihtimalini dışlamadığını ifade etmişti. Biden geçtiğimiz ay Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında, Rusya’nın G20’den çıkarılması gerektiğini belirtmiş, ancak hareketi resmileştirmek için diğer üyeler arasında bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu aktarmıştı.

"Rusya şu anda geçmişte olduğu gibi etkileşimde bulunabileceğiniz bir ülke değil”

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner ise yaptığı açıklamada, Rusya ile G20 düzeyinde her türlü işbirliğini reddettiklerini ifade etmiş, "Rusya şu anda geçmişte olduğu gibi etkileşimde bulunabileceğiniz bir ülke değil. G20’nin önümüzdeki hafta gerçekleşeceğini ve net bir siyasi mesaj göndereceğimizi varsayıyoruz” demişti.

Putin, kasım ayındaki G20 Liderler Zirvesi’ne katılabilir

Rusya tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kasım ayında Endonezya’nın Bali Adası’nda yapılacak olan G20 Liderler Zirvesi’ne katılmayı planladığını ifade edilmişti.

Öte yandan ev sahibi Endonezya, Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki pozisyonunun tarafsız olduğunu ve küresel ekonomik sorunları çözmeye çalışmak için G20 liderliğini kullanmayı amaçladığını ifade etti.