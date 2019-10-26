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Rusya ile ticarette "veri paylaşımı" mutabakatı

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, "Bakanlığımız ile Rusya Federal Gümrük Servisi arasında dış ticareti geliştirmek için 'İkili Ticaret İstatistiklerinin Değişimine İlişkin' mutabakat muhtırasına imza attık." dedi.

Rusya ile ticarette "veri paylaşımı" mutabakatı

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, "Bakanlığımız ile Rusya Federal Gümrük Servisi arasında dış ticareti geliştirmek için 'İkili Ticaret İstatistiklerinin Değişimine İlişkin' mutabakat muhtırasına imza attık." dedi.

26 Ekim 2019 Cumartesi 11:53
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Rusya ile ticarette "veri paylaşımı" mutabakatı

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur başkanlığındaki Ticaret Bakanlığı heyeti, Rusya Federal Gümrük Servisi Başkanı Vladimir Bulavin'in resmi daveti üzerine, Moskova'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Gümrük Forumu'na katıldı.

Rusya'daki temaslarına ilişkin açıklamalarda bulunan Batur, iş çevresi ile foruma katılan ülkelerin gümrük otoritelerini bir araya getiren forumun çok verimli geçtiğini söyledi.

Batur, küresel ticaretin gelişmesi için ülkeler arasındaki anlaşmaların yanı sıra iş dünyasının önünü açmak yönünde geliştirilen projelerin de önemine dikkati çekerek, bu anlayışla gerçekleştirdikleri Rusya ziyaretinin somut bir anlaşma ile taçlandırıldığını ifade etti.

Rusya Federal Gümrük Servisi Başkanı Bulavin ile "Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi arasında İkili Ticaret İstatistiklerinin Değişimine İlişkin Mutabakat Muhtırasına" imza attıklarını anlatan Batur, söz konusu muhtıranın imzalanmasıyla Türkiye ve Rusya'nın dış ticaret gümrük istatistikleri alanında iş birliği yapılmasının öngörüldüğünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Soçi'de Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile görüştüklerini hatırlatan Batur, şunları kaydetti:

"Rusya Federasyonu ile siyasi, ekonomik ve sosyal ilişkilerimizin her anlamda geliştiği bir dönemi yaşıyoruz. Bu mutabakat muhtırasıyla iki ülke gümrüklerinde ticaretin daha hızlı, kolay ve güvenilir olmasını sağlayacak şekilde elektronik platformlarda veri paylaşımı gerçekleştirilecek."

İkili görüşmede "kararlılık" vurgusu

Batur, Uluslararası Gümrük Forumu vesilesiyle ayrıca Bulavin ile ikili görüşme gerçekleştirdiklerini de aktararak, şu bilgileri verdi:

"İki ülkenin gümrük otoriteleri arasında her alanda mevcut olan iş birliği ve ortak çalışma ortamının yasal ve kurumsal bir çerçevede daha etkin olabilmesini sağlamak amacıyla kurulan 'Türkiye - Rusya Ortak Gümrük Komitesi' ve 'Basitleştirilmiş Gümrük Hattı' kapsamında devam eden iş birliği konularını görüştük. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Başkanı Putin tarafından konulan 100 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine ulaşılabilmesini sağlamak üzere, gümrük idareleri olarak atılması gereken adımları ve alınması gereken önlemleri masaya yatırdık. Görüşmede, her türlü çalışmanın ortak bir anlayışla ve en üst düzeyde iş birliğiyle yürütülmesine ilişkin hem bizim hem de Rus tarafının kararlılığında hemfikir olduk."

Batur, Rusya ile müteahhitlik, turizm, enerji, bankacılık ve hizmetler sektörü başta olmak üzere birçok alanda son derece ileri düzeyde, güçlü seyreden karşılıklı yatırım ve ekonomik ilişkileri bulunduğunu söyledi.

Gelecek dönemde atılacak adımlar ve yürütülecek ortak çalışmalar sayesinde iki ülkenin gümrük idarelerinin önünde birlikte katedebilecekleri fırsatlarla dolu ve önemli bir mesafe bulunduğunu anlatan Batur, "Ülkeler arasındaki hedeflere ulaşabilmek için yeni yollar bulmak zorunda olduğumuzun farkındayız. Bunun için de Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı olarak gereken her türlü katkıyı vermeye hazırız." dedi.

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