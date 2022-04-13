Rusya hammadde tedariğini kesti yeni bir çip krizi kapıda

Rusya-Ukrayna savaşı küresel jeopolitik manzarayı çarpıcı biçimde değiştirdi. Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler ve şirketler savaşın etkilerine yönelik mücadele ediyor. de ekonomik yaptırımların Rusya üzerindeki yayılma etkilerinden etkileniyor. IDC, yaptırımların, emtia kıtlığının, petrol ve doğalgazın yanı sıra diğer temel mallar için daha yüksek fiyatların enflasyonist baskıları daha da artıracağını ve bölgesel tüketici elektroniği, yarı iletken üretimi ve dağıtım endüstrilerini destekleyen BİT tedarik zincirlerine zarar vereceğini öngörüyor.

Hammadde maliyetlerini artıracak

Rusya’nın yaptırımları ile birlikte BİT satıcıları için tedarik zinciri kesintileri etkisini hissettirmeye başladı bile. Rusya'dan Asya/Pasifik'e büyük oranlarda neon ve C4F6 gibi endüstriyel gazlar ve çiplerden cep telefonlarına ve pillere kadar BİT ürünlerinde kullanılan bakır, paladyum, nikel, titanyum, tungsten ve vanadyum gibi metal ihracatı bulunuyor. Çoğu satıcı bu hammaddelerin büyük stoklarına sahip olsa da, hammadde maliyetleri artacak gibi görünüyor. Ukrayna ve Rusya'nın yarı iletken emtia üretimine yönelik arzı özellikle Asya/Pasifik için kritik öneme sahip, çünkü BİT endüstrisi pandemi ve çip kıtlığı ile mücadele ediyor ve uzun bir Rusya-Ukrayna savaşı ile bunun daha da zorlaşması söz konusu. Bundan dolayı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve otomobiller gibi alt sektörlere tedariklerin ertelenmesinin de muhtemel olduğu belirtiliyor.

Harcama planları yeniden değerlendiriliyor

Gelişen jeopolitik durumun önümüzdeki aylarda ve yıllarda küresel BİT talebini etkileyecek. 60'tan fazla teknolojiyi içeren yeni global IDC CIO araştırmasına göre; ankete katılanların % 57'si teknoloji harcama planlarını yeniden değerlendirdiklerini söylüyor, yüzde 10 ise belirsiz jeopolitik ortamın ardından 2022 için BİT yatırım planlarında güçlü ayarlamalar yapılacağını belirtiyor.

Dünya pazarının yüzde 1,1’ini oluşturuyor

Ukrayna ve Rusya BİT pazarları kısa vadede savaştan en çok etkilenecek ülkeler olsa da yeni yaptırımların mevcut durumu değiştirebileceğini veya daha da kötüleştirebileceği belirtiliyor. 2021'de Ukrayna ve Rusya'daki toplam BİT harcamaları sırasıyla 4,9 milyar dolar ve 51,6 milyar dolardı. Ukrayna önceki yıla göre % 21,2 ve Rusya için % 13,6 şeklinde çift haneli büyüdü. İki ülkedeki toplam harcamalar ise Avrupa pazarının % 5,5'i ve dünya çapındaki toplam BİT harcamalarının % 1'ini oluşturdu. Çatışma, Ukrayna'daki iş operasyonlarını durdurdu, fabrikalar kapatıldı ve bir nüfus göçü devam ediyor.

Şirketler eylem planlarını oluşturmalı

IDC Türkiye Ülke Direktörü Nevin Çizmecioğulları

Rusya ve Ukrayna savaşı sonrasında işlerin durması nedeniyle teknoloji talebinde büyük bir daralmanın beklendiğini belirten IDC Türkiye Ülke Direktörü Nevin Çizmecioğulları, “IDC olarak Rusya ve Ukrayna savaşından sadece bir hafta önce, 370 Asya/Pasifik kuruluşu ile BİT harcamaları hakkında bir araştırma gerçekleştirmiştik. Ankete katılanların % 56'sı 2022 yılının beklentiler dahilinde hatta beklenenin üstünde büyüme kaydedeceğini öngörüyordu. % 49'u ise 2022'deki BİT harcamalarının 2021'den daha fazla olacağına inanıyordu. Bu görüşler son haftalarda hiç şüphesiz karamsar bir hale döndü. Savaşın akışkan doğası göz önüne alındığında IDC olarak şirketlerin tedarik zinciri kesintileri, çip kıtlığı, artan enflasyon ve siber güvenlik tehditleri gibi BİT'den kaynaklanan potansiyel aksaklıkları öngörmelerini ve bunlara tepki vermelerini sağlayacak eylem planları oluşturmalarını öneriyoruz” dedi.