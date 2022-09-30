Rusya-Gürcistan sınırında Türk tır sürücülerinin sınırdaki bekleyişi sürüyor

Rusya’da kısmi seferberlik ilanının ardından Rusların komşu ülkelere akın etmesiyle sınırlarda yaşanan yoğunluk devam ederken, Türk tır sürücülerinin sınırdaki bekleyişi sürüyor.

Rusya’da 21 Eylül’de ilan edilen kısmi seferberliğin ardından silahaltına alınmak istemeyen Ruslar, Gürcistan başta olmak üzere komşu ülkelere akın ediyor. Rusya-Gürcistan sınırında da uzun kuyruklar oluştu. Rusya ile Gürcistan arasındaki tek sınır kapısı olan Verkhny Lars‘ta yaşanan araç kuyruğu kontrol noktasındaki faaliyetleri de olumsuz etkiledi.

Rusya’ya ulaşmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinden yola çıkan tırlar, Gürcistan’dan geçerek teslimat gerçekleştiriyor. Ancak Rusya’nın kısmi seferberlik açıklamasının ardından yüzlerce tır sınırda kaldı. Gürcistan’a ulaşan ve Rusya’ya geçmek isteyen tır sürücüleri, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’in çıkışından Verkhny Lars Sınır Kapısı’na yaklaşık 80 kilometre mesafede bulunan Gudauri ilçesinin girişine kadar uzun kuyruklar oluşturdu. Türk tırlarının yanı sıra Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’a ait tırlar da yaklaşık 8 gündür sınırı geçmeyi bekliyor.

“7 gündür buradayız”

Bekleyişi devam eden tır sürücüleri yaşadıklarını İHA’ya anlattı. Rusya’ya yük taşıyan tır şoförü İzettin Başak, günlerdir beklediklerini dile getirerek, “Tam 7 gündür buradayız. Ne yiyecek var, ne suyumuz var, hiçbir şeyimiz yok. Yetkililerden bir yardım bekliyoruz” dedi.

“Zengezur koridoru açılırsa daha rahat olur”

Adil adlı bir başka tır sürücüsü ise, “Biz tam 7 gündür burada sıradayız, ileride neler oluyor bilmiyoruz. Rusya’dan Gürcistan’a bir göç var. Bu nedenle bir yoğunluk var. Fakat ileride ne olduğunu bilmiyoruz. Zengezur koridoru biz Türkler için daha rahat olur. Zengezur’dan geçersek iyi olur, hem aynı dili konuşuyoruz, orası bizim için daha rahat olur. Sıkıntı yaşamayız. Burada dil yok. Susuz kalıyorsun, kimseden su isteyemiyorsun” ifadelerini kullandı.

“Günlerdir buradayız, bundan önce böyle değildi”

Adını açıklamayan bir başka tır şoförü, “Günlerdir buradayız, ekmeğimiz, yiyeceğimiz tükendi. Günlerdir banyo yapamadık. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Bir an evvel bizi bıraksınlar. İleriyi görmedik, ama Rus vatandaşlarının Gürcistan’a geçmek için yoğunluk oluşturduğu söyleniyor. Bundan önce böyle sıkıntılar yoktu. Bir haftadır burası böyle. Seferberlik ilanından sonra bu şekilde. Biz Gürcistan ve Türkiye yetkililerinden yardım bekliyoruz” diye konuştu.

Sınır kontrolleri polis tarafından yapılıyor. Polis tarafından 10 tırın geçişine izin veriliyor.