Rusya ekonomisi yüzde 11 küçülecek!

Savaşın ekonomik yıkımı hakkında tahminler açıklanmaya başladı.

Dünya Bankası’na göre bu yıl Ukrayna ekonomisi yüzde 45, Rusya ise yüzde 11’den fazla küçülme

yaşayacak.

S&P Global da Rusya’nın yabancı para cinsinden kredi notunu CC/C’den “Seçici Temerrüte” indirdi.

Rusya-Ukrayna savaşında odak doğu cephesine çevriliyor.

Bloomberght'te yer alan habere göre,haftasonu açıklama yapan Ukrayna lideri Volodymyr Zelenskiy Rusya’nın ülkenin doğusuna bu hafta yapması beklenen saldırıya hazırlıklı olduklarını belirtti.

Beyaz Saray ise Ukrayna’daki savaşı yönetmesi için Rus General Alexander Dvornikov’un

atanmasını “sahada görünenin devamı” olarak yorumluyor.

Dvornikov 2015 ve 2016’da Suriye’de Rus kuvvetlerini yönetmişti.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ülkesinin zorlu borçlanma koşulları sebebiyle 2022’nin kalanı için tahvil ihalelerini durdurduğunu açıkladı.