Rusya dolardan çekiliyor mu?

Rezervlerde altının payı yüzde 22,9’dan yüzde 21,7’ye gerilerken, euro’nun payı yüzde 29,5’ten yüzde 32,3’e, yuanın payı yüzde 12,2’den yüzde 13,1’e, pound sterlinin payı yüzde 5,9’dan yüzde 6,5’e yükseldi.

Rusya’nın rezervlerinde doların payı 2018’de yüzde 43-48 seviyesindeydi.

2020 Haziran’da Rusya Merkez Bankası rezervlerinde altının değeri ilk defa doların üzerine çıkmıştı.

2021’in ilk altı ayı itibarıyla Rusya Merkez Banksı rezervlerinde (460 milyar dolar) doların payı yaklaşık yüzde 19 olarak kaydedildi.

Bankanın en son açıkladığı 24 Aralık rezerv miktarı ise 630,5 milyar dolar.

Rusya’nın Ulusal Varlık Fonu’nda ise Haziran 2021 itibarıyla 114,9 milyar dolar bulunuyor.

ALTIN TARİHİNDE İLK KEZ 2020'DE DOLARI AŞTI

Haziran 2020’de, altın tarihte ilk kez tutar olarak Rusya’nın rezervlerinde doları aşmış ve ikinci sıraya yükseldi. İlk sırayı şimdi olduğu gibi euro almıştı.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Merkez Bankası’nın rezervlerindeki doları tamamen terk etmeyi planlamadığını söyledi.