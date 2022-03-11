Rusya'dan çıkmaya hazırlanan 5 bin Amerikan şirketinin adresi Türkiye

Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişiminin ardından ABD'nin bu ülkeye uyguladığı yaptırımların ardından BP, Shell, Exxon, Daimler, Toyota, Ford Nike, Adidas, McDonald's, KFC, Starbucks, Coca-Cola, PepsiCo, Airbnb, Netflix, Visa, Mastercard, ve American Express, Apple, Levi's, Walt Disney, Sony gibi daha pek çok ABD merkezli uluslararası şirketler savaşı protesto için Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.

Lavrov: Bir daha onlara ihtiyacımız olmayacak

Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü zirvenin ardından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ABD ve Batı'nın yaptırım kararlarına çok sert tepki göstererek, "Krizi öyle bir çözeceğiz ki bir daha Batılı iş ortaklarına ihtiyacımız olmayacak" ifadelerini kullandı.

Şirketler Türkiye'ye davet edildi

Cumhuriyet gazetesinden Jale Özgentürk'e konuşan Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi Türkiye Amerikan İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, geçen hafta konsey üyeleri ile yeni ABD Büyükelçisi Jeff Flake arasında yapılan görüşmede gündeme gelen bir konuyu şöyle anlattı:

Rusya'da ABD'li 5 bine yakın şirket var. Çıkmak için yer arıyor. Bu şirket temsilcilerinin ABD Büyükelçiliği tarafından Türkiye'ye davet edildiğini öğrendik. Türkiye'nin güvenli bir liman olacağı tavsiyesi verilmiş. Servis şirketlerinin yanında üretim yapan fabrikalar var. Bu konuda ciddi bir çalışma yapılacak.

Putin'den şirketlere kayyum atanmasına destek

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'yı terk eden yabancı şirketlerin yönetimi için dışarıdan kayyum atanması önerisini destekledi.