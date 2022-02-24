Rusya bombaladı, piyasalar fırladı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıdığını açıklamasının ve iki bölgeye askeri birliklerin konuşlanması talimatı vermesinin ardından Doğu Avrupa'da savaş görüleceği endişeleriyle küresel borsalar gerilerken, güvenli liman olarak görülen varlıklar ve petrol yükseldi.

DOLAR VE EURO

Haftalardır 13,50 civarında dar bantta dalgalanana dolar/TL, Rusya-Ukrayna krizinde yaşanan gelişmelerle haftaya başladığı 13,60 seviyelerinin üzerine tırmanarak 13,80 seviyesini gördü. Euro/TL'de ise 15,56'dan değerleniyor.

PETROL

Petrol fiyatları da, Ukrayna-Rusya gerginliğinin sıcak çatışmaya dönüşeceği endişelerinin artmasıyla yeniden 7 yılın zirvesine çıktı. Gerilimin tırmanması Brent petrolü yüzde 3 yükselişle 94 doların üzerine taşıdı.

ALTIN

Ukrayna ile ilgili jeopolitik risklerin tırmanmasıyla spot altın fiyatları da 9 ayın zirvesini gördü ve 1.914 dolar seviyelerine kadar çıktı. Gece yarısı görülen 1.914 dolar sonrası bu sabah saatlerinde spot altının ons fiyatı 1.907 dolar civarında işlem görüyor.

Gram altın, geçen hafta 810 TL’ye kadar geriledikten sonra kademeli bir yükselişle 833 TL’ye kadar tırmanmıştı. Yeni haftada küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 843 TL ile iki ayın zirvesini gören gram altın, çarşamba günü sabah saatlerinde 839 TL seviyesinde bulunuyor.

ABD vadeli borsalarda yüzde 2'leri aşan düşüşler yaşanırken, dolar endeksi 96 seviyelerinde yer aldı.

NELER OLDU?

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yayınladığı bir mesajla Rusya’nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıma kararını kınadı.

Türkiye'den de Putin'in açıklamalası sonrası kınama geldi. Dışişleri Bakanlığı, “Rusya’nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz” açıklamasını yaptı.

ABD, Ukrayna'dan bağımsızlıklarını ilan eden iki bölgeyi tanıyan ve bu iki bölgeye "barış gücü" gönderme kararı aldığını duyuran Rusya'ya karşı ulgulanacak yeni yaptırımları bugün açıklayacağını duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 24 Şubat’tan itibaren İngiltere’de Covid-19 testi pozitif çıkan kişiler de dahil olmak üzere ülkedeki tüm karantina önlemlerinin kaldırılacağını duyurdu. (Birgün)