banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Ankara Barosu Başkanı Koranel görevinden istifa etti
Ankara Barosu Başkanı Koranel görevinden istifa etti
Tarım ve orman bakanlığı'ndan et fiyatlarına ilişkin açıklama
Tarım ve orman bakanlığı'ndan et fiyatlarına ilişkin açıklama
Balık tezgahlarında balık az, çeşit çok...
Balık tezgahlarında balık az, çeşit çok...
Togg’da robotlar provalara başladı
Togg’da robotlar provalara başladı

Rusya ambargosu Türkiye’ye fırsatları ve sıkıntıları beraber sunuyor

Dünyanın en büyük kereste üreticisi olan Rusya’ya yapılan yaptırımların sektöre etkilerine yönelik değerlendirmede bulunan kereste ve orman ürünleri üreticisi Ahmet Karaköse, durumun Türkiye’den talebi artırarak fırsat oluşturacağını fakat fiyatların da bu dönemde artabileceğini belirtti.

Ekonomi 23.03.2022, 16:33
Rusya ambargosu Türkiye’ye fırsatları ve sıkıntıları beraber sunuyor

Dünyanın en büyük kereste üreticisi olan Rusya’ya yapılan yaptırımların sektöre etkilerine yönelik değerlendirmede bulunan kereste ve orman ürünleri üreticisi Ahmet Karaköse, durumun Türkiye’den talebi artırarak fırsat oluşturacağını fakat fiyatların da bu dönemde artabileceğini belirtti.

Rusya’dan kereste ithalatında Türkiye’ye kısıtlama olmadığını ancak gümrük kapıları ve gemi ticaretinde bir yavaşlık olduğunu belirten Ahmet Karaköse, “Şu anda Rusya’ya bir kısıtlama yok. Ben geçen de para gönderdim. Herhangi bir engelle karşılaşmadım. Sadece engel şu anda geliş yönünde var. Ticaretimizde bir sıkıntı yok. Rusya’da şu an benim bir gemim hazır orada getiremiyorum. Gemi gitmiyor. Tırlar gelmiyor. Gürcistan sınırında da şu anda yığılma var. Azerbaycan üzerinden Türkiye’ye sokmayı düşünüyoruz. Yeniden aktarımla vagonlarla Azerbaycan’a inecek. Azerbaycan’dan da tırlara yüklenip Türkiye’ye gelecek. Bu da maliyetli” dedi.

Rusya’ya uygulanan ambargolar nedeniyle Türkiye’ye olan talebin artacağını ancak bunun da fiyatları artırabileceğini belirten Ahmet Karaköse, “Şu anda Avrupa bizden mal almak zorunda kalacak. Çünkü bizi kullanacaklar büyük bir ihtimalle. Çünkü onlar oradan mal alamadığı için. Bugün İtalya, Fransa, İngiltere en yoğun Almanya ve bütün Avrupa ülkeleri oradan mal çekiyor. Bunlara mal gitmeyince ne yapacak. Dünyada kereste üreticisi zaten Finlandiya ve Rusya’dır. Finlandiya’nın zaten fiyatları yüksek Rusya ve Ukrayna vardı o da kapandı. Rusya’da şu anda mal vermediği için onlara bizim üzerimizden büyük firmalar mal çekme tedarikine gidecekler. Ama bu da maliyetleri etkileyecek tabi” diye konuştu.

Bunun bir örneğinin şu anda plywood’da görüldüğünü söyleyen Karaköse, “En büyük sıkıntı plywood’da şu anda. Orada da şöyle bir sıkıntı var. Avrupa, yurt dışından Rusya’dan Ukrayna’dan alamadığı için bizim Türkiye’ye, Türk firmalarının fabrikalarına yöneldi. Bugün Erbaa’da büyük bir fabrika var Avrupa’ya çalışan, Gaziantep’te, Sakarya’da da var. Bunlar şimdi yurt dışında bağlantılarını kurdular. İster istemez bizim fiyatlarımızın üstünde satış yapıyorlar. Şu andaki satışları da çok yüksek. Biz bir ay sonrasına iki ay sonrasına gün alıyoruz. Fiyatların önüne geçme şansımız yok. Ne kadar nerede duracağı da belli değil şu anda. En büyük sıkıntımız da bu. Her ay fiyatlar artıyor” şeklinde konuştu.

Fiyatların gidişatıyla ilgili tahminlerini de paylaşan Karaköse, “5 ay önce 2 bin TL’ye, bin 500 TL’ye giden tomruklar şu anda 4 bin 500, 5 bini gördü. Her ay 500 TL, 1000 TL artışta. Nerede duracağını da bilemiyoruz. Kimsenin bir şey yaptığı da yok. Yapacak bir durum da yok. Talep var. 2 ay sonra iç piyasa açılacak. İnşaatlığın bugün 6 bin 500, 7 bin TL’yi göreceğini tahmin ediyorum. Çünkü bugün 3 bin TL’ye inşaatlık satılıyor tomruk, 5 bin 500 - 6 bin TL’ye hızardan çıkar. Yüzde 20-25 de kar edecek bu arkadaş. 6 bin 500-7 bin TL inşaatlığı ön görüyorum, doğramalığın da 10 bin-12 bin civarında, plywood’un da 850 – 900 bandına çıkacağını tahmin ediyorum. Bir sene önce bana bunu sorsaydınız bu rakamları kesinlikle telaffuz edemezdim” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19