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Rusatom Metal Tech, Rosatom’un metal işlerini destekleyecek

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un yakıt şirketi TVEL, metalurji işi için bir iş entegratör şirketi kurdu. Rusatom Metal Tech LLC isimli şirket, bir TVEL yan kuruluşu olan ’Nanoelectro’ temelinde kuruldu.

Ekonomi 11.11.2021, 11:22
Rusatom Metal Tech, Rosatom’un metal işlerini destekleyecek

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un yakıt şirketi TVEL, metalurji işi için bir iş entegratör şirketi kurdu. Rusatom Metal Tech LLC isimli şirket, bir TVEL yan kuruluşu olan ’Nanoelectro’ temelinde kuruldu.

Entegratör şirket, nükleer olmayan metalurji sektörlerinde yer alan çeşitli nükleer işletmelerin uzmanlığını pekiştirecek ve geliştirecek. Hidrometalurjiden haddehaneye kadar operasyonları kapsayan, modern ve tam çevrime sahip bir tesis olan Chepetsky Mechanical işletmesine ait tesisler, yüksek derecede eriyen ve hafif metallerden ve bunların alaşımlarından oluşan geniş bir ürün yelpazesi üretiyor. Rusatom Metal Tech, bunların yanı sıra, tamamı yakıt şirketi TVEL’in kuruluşu olan Elemash Makine Yapımı Tesisi, Novosibirsk Kimyasal Konsantre Tesisi, Elemash Magnit, Centrotech ve Bochvar Enstitüsü gibi şirketlerin uzmanlığını birleştirerek metalurji ürünlerinin geliştirilmesini ve ticarileştirilmesini koordine edecek.

Şirket, birincil ürün yelpazesi olarak gemi yapımı, havacılık ve tıp gibi yüksek teknoloji gerektiren alanlarda uygulanan titanyum çubuklar, teller ve tüplerin yanı sıra kalsiyum metal, kalsiyum katı tel, zirkonyum, niyobyum, tantal, hafniyum, tungsten, vanadyum, rüzgar enerjisi ekipmanı için bir neodimiyum-demir-bor sisteminin kalıcı mıknatıs olan nadir toprak mıknatısları ile yüksek hızlı demiryolları için yüksek mukavemetli bakır-niyobyum teller gibi iletkenlere ağırlık verecek.

TVEL tesisleri halihazırda, çeşitli titanyum ürünlerinin tedariki için gereken sözleşmeleri tamamlamış, nükleer santraller için kompakt depolama rafları tedarikine yönelik yeni sözleşmeler imzalamış ve tantal ve hafniyum ürünleri ile yeni kalsiyum katı tel modelleri geliştirmiş durumda. Alman Hermith GmbH ile işbirliği içinde tüp montajları ve eklemeli imalat teli üretimi ihracat odaklı projeleri ve osteosentez için implant üretimi ise devam ediyor.

TVEL’in 2020 yılında metalürji işinden elde ettiği gelir, Covid-19 pandemisinden etkilenen piyasa koşullarına ragmen strateji senaryosunu aşarak yaklaşık 6 milyar rubleye ulaştı. Şirket önümüzdeki yıllarda daha fazla büyüme bekliyor. Yakıt Şirketi TVEL’in Başkanı Natalia Nikipelova, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yakıt Şirketi TVEL, metalurji ve malzeme biliminde tarihsel olarak güçlü endüstriyel ve araştırma uzmanlığına sahip bir dizi işletmeyi bir araya getiriyor. Metalurji, TVEL şirketinin nükleer olmayan başlıca iş alanlarından biri olup, özel amaçlı iş entegratörünün kurulması, yeni ürünlerin ve işlerin dinamik olarak geliştirilmesini hedefleyen stratejimizle tamamen uyumludur. Yeni şirket, Rusya ve yurtdışındaki müşteri tabanını genişletmeye, endüstriyel kapasitelerin geliştirilmesine, yeni ittifaklar ve ortaklıkların kurulmasına odaklanacak” dedi.

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