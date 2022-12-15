Rus turist Almanya’yı geçti

Antalya, 2022’de Kasım ayı itibariyle 13 milyon turist ağırladı. Yıl sonunda bu rakamın 14 milyona ulaşması hedefleniyor. Bu yıl Antalya’da 3 milyon turist ile Rusya zirvede yer aldı. Antalya turizmcisi ise 2022 yılına göre 2023 yılından daha yüksek rakamlar bekliyor.

Turizmin başkenti olarak nitelendirilen Antalya’da Kasım ayı itibariyle 13 milyon turist rakamı aşıldı. Antalya’nın 2022’yi 14 milyon turistle tamamlayacağı düşünülüyor. Antalya turizmcisi, gelecek yılın bu yılın rakamlarına göre daha iyi bir sezon olacağını düşünüyor. Bu yıl Rusya 3 milyon turistle Almanya’yı geçerek Antalya’da en yüksek sayıya ulaşan ülke oldu. Almanya’dan ise 2 milyon 800 bin turist geldi.

Antalya ve Belek bölgesinde turizmin 2022 yılını değerlendiren Cornelia Diamond Golf Resort SPA Genel Müdürü Zafer Alkaya, "Turizm sektörü, 2022 yılını uzun bir aradan sonra başarılı geçirdi. Türkiye’nin, özellikle Antalya ve Belek bölgesinin, rakiplerine göre en büyük avantajı nitelikli, kaliteli hizmetidir. 2023 yılında bu avantajımızı bir turizm başarısına çevirme zamanı. Bu farkımızı 2023’te mutlaka dünyaya, özellikle Avrupa’ya anlatma zamanı. Biz dünyada ‘her şey dahil” sistemini mükemmel şekilde uygulayan tek turizm ülkesiyiz. Özellikle de, turizmin başkenti Antalya, ürün ve hizmet yağmuru ile her şey dahil hizmette tüm dünya turistlerinin ilgi odağı olmayı başardı. Antalya ve Belek bölgesinin lüks turizm için İspanya, Portekiz, Yunanistan gibi rakiplerimizle en iyi şekilde rekabet edebilecek düzeydeyiz" dedi.

"Gelecek yılın 2022’ye göre daha iyi geçeceğine dair umutlarımız yüksek"

Alkaya, "2022 yılı bazı soru işaretlerine rağmen gayet güzel sezon olarak gerçekleşti. Rakamlar tatmin edici seviyede, 2019 yılının ışıltısını getiren bir yıl oldu. Antalya’ya özellikle beklediğimizin ötesinde bir turist akını olduğunu gördük. 2023 yılında bu trendin devam edeceğini düşünüyoruz. 2023 yılının 2022 yılına göre daha iyi geçeceğine dair umutlarımız yüksek" ifadelerini kullandı.

"Antalya 2022 Kasım ayı itibariyle 13 milyon turist rakamını aştı"

2022 yılında Antalya’da ağırlanan turist rakamlarına ilişkin bilgiler veren Alkaya, "Antalya 2022 Kasım ayı itibariyle 13 milyon turist rakamını aştı. 2022 yılı sonu itibariyle 14 milyon turist rakamını yakalayacağımızı düşünüyorum. Başta korku ve endişemiz olan Rusya; 2,5 - 3 milyon turist sayısına ulaşarak gerçekten bizi de şaşırttı. Rusya’yı Almanya takip ederek güzel bir performans sergiledi" diye konuştu.

Dünya Kupası’ndan dolayı bazı liglerin ara verdiğini belirten Alkaya, "Spor Toto Süper Lig takımlarımızın hemen hemen hepsi Antalya’ya kamp yapmaya geldi. Biz de Konyaspor’u tesislerimizde ağırladık" dedi.

"Konaklama vergisi son derece doğal"

1 Ocak 2023’ten itibaren uygulanacak konaklama vergisini değerlendiren Alkaya, "Konaklama vergisi aşağı yukarı bütün ülkelerde uygulanan bir vergidir. Dolayısıyla bizim ülkemizde de uygulanacak olması son derece doğal. Tabii ki uygulama şekli noktasında birtakım soru işaretleri var. Önümüzdeki günlerde uygulama noktasında da paydaşların kafasındaki soru işaretlerinin dağılıp, zaman içerisinde çok daha netlik kazanacağını tahmin ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

Alkaya, "Rusya, Almanya, Hollanda, Belçika gibi Avrupa ülkeleri ve golf pazarıyla birlikte İngiltere’den çok fazla turist almaya başladık. Özellikle önemli ölçüde İngiliz turist almaya başladık ve bizden her ne olursa olsun, hiçbir koşulda vazgeçmeyen Ukrayna dördüncü sıradaydı ama bu yıl çok gelmek istemelerine rağmen Ukrayna bu özel durumdan dolayı bu yıl gelemedi, Ukrayna pazarı minimuma indi. Diğer pazarlarda 2022’de toparlanma başladı ve çok güzel rakamlara ulaşmaya başladık” dedi.

"Ruslar bu yıl Almanya’yı geçerek Antalya’da en yüksek sayıya ulaşan ülke oldu"

Alkaya, “Pandemiden sonra insanların tatil arzusu gerçekten tavan yaptı. Rakamlarımız turist sayısı anlamında tatmin edici. Dolayısıyla, 2023’e pazar paylarımızı arttırmış, yeni pazarlara ulaşmış bir yıl olarak bakıyoruz. Bu yıl, daha önce hiç ağırlamadığımız yeni ülkelerden misafir ağırlıyoruz. Daha önce hiç Türkiye’ye gelmeyen ülkeler bu yıl gelmeye başladı, bunlar çok sevindirici gelişmeler” dedi.

Rusya - Ukrayna krizi başlayınca bir soru işaretinin doğduğunu söyleyen Alkaya, "Bu soru işareti kısa zamanda dağıldı. Rusya, 2022 yılında önemli ölçüde turist göndermeye devam etti. Büyük bir hava trafiği yaşandı Rusya tarafında. Ruslar, bu yıl yeniden Antalya’da en yüksek sayıya ulaşan ülke oldu, yeniden Almanya’yı geçti. Rus turist olarak hedefimiz 5 milyonu geçmekti ama 2,5 - 3 milyon civarı Rus turist geldi, sayısında önemli bir azalma olsa da beklentileri karşılayan rakamlara ulaştık. Almanya’dan 2 milyon 800 bin turist aldık. Almanlar ekonomik otelleri tercih ediyor. Üçüncü Pazar, biz ‘yükselen pazar’ diyoruz ona; İngiltere, giderek yükseliyor. Hatta, şu anda Antalya için 3-4 milyon İngiliz turisti alma hedefi konmuş durumda” şeklinde konuştu.

Alkaya, "Haziran 2022 Rus pazarı hemen kendini gösterdi. Antalya açısından bu yıl, dördüncü Sırayı Polonya aldı. beşinci sıra Hollanda, 450 bin kişiyle yer aldı. Kazakistan altıncı sırada ve 360 bin 400 bin arasında kazak turist geldi. Romanya yine önemli pazarlardan bir tanesi, yedinci sırayı aldı. Romanya, lüks ürünlere, villalara da ilgi gösteriyor. Sekizinci pazar bir ara hiç olmayan ama şimdi yükselen bir pazar; İsrail. Bu yıl, 275 bin İsrailli geldi. 9. pazar Çekya, yine yükselen, bizim için umut verici bir pazar. Grup olarak; Rusya, İngiltere, Almanya, Kazakistan, Romanya, Sırbistan, Polonya, Romanya, Slovenya, Slovakya, Hırvatistan başta olmak üzere 66 ülkeden turistleri ağırladık. Bu anlamda, Doğu Avrupa pazarı da önemli bir turizm geliri elde etmemize sebep oldu" dedi.

Alkaya, “Rusya, Kazakistan, Türki Cumhuriyetleri gibi ülkeler başta olmak üzere villa ve suitlere rezervasyon çok iyi gidiyor. İç pazarda, önceden bu kadar fazla talep almazdık, standart odalar daha fazla tercih edilirdi ama iç pazarda da çok yoğun villa ve suit rezervasyonu almaya başladık. 2023 içinde bu ilginin devam edeceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.