Rus Rublesi Euro karşısında 7 yılın zirvesinde! Peki ama nasıl?

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre, Rus merkez bankası ve hükümetinin kısıtlamalara devam edeceğini düşünen uzmanlar, buna rağmen rublenin orta vadede güçlenebileceği beklentisinde.

Doğalgaza Ruble Hamlesi

Tinkoff Bankası yatırım analistleri, sonbahara doğru ithalat iyileştikçe ve kıstlamaların potansiyel olarak kaldırılması halinde döviz kurunun 60-65 seviyesinde istikrar kazanmaya başlayacağı görüşünde.

Ayrıca Rus doğal gazını ruble karşılığı satın alan yabancı alıcılar da rublenin son artışında etkili oldu.

Uzmanlar genel olarak ihracatçıların getirdiği döviz, yüksek petrol fiyatları ve gelecek ay sonunda vergi dönemi sona ermeden ihracat odaklı şirketlerin yerel yükümlülüklerini yerine getirebilmek için döviz gelirlerini rubleye çevirmesinin Rus para biriminin desteklenmesinde etkili olacağının altını çiziyor.

Rus merkez bankası rubleye müdahale edecek mi?