Rus Rublesi Euro karşısında 7 yılın zirvesinde! Peki ama nasıl?
Rusya Ukrayna arasındaki gerilim sürerken onca yaptırımlara rağmen Rus ekonomisi bu durumdan etkilenmedi. Euro para birimi karşısında ise pazartesi günü yüzde 6 değer kazanan ruble, son 7 yılın en yüksek seviyesini gördü. Pazartesi günü saat 13.40 civarında ruble/euro paritesi 58.75 seviyesinde işlem gördü. Dolar, euro karşısında Ruble değer kazandı. Peki bu durum nasıl oldu? İşte detaylar...
Euronews Türkçe'de yer alan habere göre, Rus merkez bankası ve hükümetinin kısıtlamalara devam edeceğini düşünen uzmanlar, buna rağmen rublenin orta vadede güçlenebileceği beklentisinde.
Doğalgaza Ruble Hamlesi
Tinkoff Bankası yatırım analistleri, sonbahara doğru ithalat iyileştikçe ve kıstlamaların potansiyel olarak kaldırılması halinde döviz kurunun 60-65 seviyesinde istikrar kazanmaya başlayacağı görüşünde.
Ayrıca Rus doğal gazını ruble karşılığı satın alan yabancı alıcılar da rublenin son artışında etkili oldu.
Uzmanlar genel olarak ihracatçıların getirdiği döviz, yüksek petrol fiyatları ve gelecek ay sonunda vergi dönemi sona ermeden ihracat odaklı şirketlerin yerel yükümlülüklerini yerine getirebilmek için döviz gelirlerini rubleye çevirmesinin Rus para biriminin desteklenmesinde etkili olacağının altını çiziyor.
Rus merkez bankası rubleye müdahale edecek mi?
Öte yandan Rusya'nın günlük Vedomosti gazetesinin çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberinde, merkez bankasının rublenin kontrol dışı güçlenmesinin önüne geçmek için döviz alımınıa başlayacağı aktarıldı.
Reuters haber ajansının haberine göre merkez bankası bu iddiayı reddederek "sözkonusu bilginin gerçekle örtüşmediği" açıklamasında bulundu.
Promsvyazbank analistleri merkez bankasının bu tür müdahalelere başlaması halinde bunun ruble üzerinde dikkat çekici etkisi olacağını bildirdi, ancak bu tür haberlerin piyasa katılımcılarının davranışını etkileyebileceğinin ve rublenin zayıflamasını teşvik edebileceğinin altını çizdi.