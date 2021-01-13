banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Gelen zamların ne kadarını vergiyle ödüyoruz?
Gelen zamların ne kadarını vergiyle ödüyoruz?
Uber 'tekrar merhaba' dedi
Uber 'tekrar merhaba' dedi
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Telegram 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştı
Telegram 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştı

Rus nükleer güç santralleri 2020 yılında tüm zamanların rekorunu kırdı

Rus nükleer endüstrisinin 75. yıldönümünde, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un elektrik enerjisi bölümünün bir parçası olana Rosenergoatom, ülkenin en fazla güç üreten şirketi olduğunu kesinleştirdi. Rosenergoatom nükleer enerji santralleri 2020 yılında, 215.746 milyar kWh’nin üzerinde elektrik üreterek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Ekonomi 13.01.2021, 12:29
4
Rus nükleer güç santralleri 2020 yılında tüm zamanların rekorunu kırdı

Rus nükleer endüstrisinin 75. yıldönümünde, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un elektrik enerjisi bölümünün bir parçası olana Rosenergoatom, ülkenin en fazla güç üreten şirketi olduğunu kesinleştirdi. Rosenergoatom nükleer enerji santralleri 2020 yılında, 215.746 milyar kWh’nin üzerinde elektrik üreterek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Rosenergoatom Genel Müdürü Andrei Petrov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "2020 yılını daha önce sadece Sovyet döneminde, 1988 yılında elde edilmiş olan rekoru geride bırakarak Rus nükleer enerji tarihinin mutlak rekoruyla bitirdik. 1988 yılında tüm nükleer santrallerin (Ukrayna, Litvanya ve Ermenistan nükleer santralleri dahil olmak üzere) toplam üretimi 215.669 milyar kWh idi" dedi.

Rus nükleer santralleri sadece Sovyet rekorunu kırmakla kalmadı, aynı zamanda 2019’da elde ettiği başarısını da yaklaşık 7 milyar kWh aştı. Nükleer enerji gelişiminin zirvesinde,1988 yılında Sovyetler Birliği’nde 47 güç ünitesi faaliyet gösteriyorken, bugün Rosenergoatom Grubu’nda 37 güç ünitesi faaliyet gösteriyor. Ayrıca 2021 yılı içinde Leningrad NGS’nin VVER-1200 reaktöre sahip olan 6 numaralı güç ünitesi devreye alınmaya hazırlanıyor.

Rus nükleer santralleri arasında maksimum üretimi yapan ve bu rekora en fazla katkı sunan nükleer santraller; 32.8 milyar kWh’den fazla üretim ile Rostov, 30.6 milyar kWh’den fazla üretim ile Balakovo ve 28.4 milyar kWh’den fazla üretim ile Kalinin nükleer santralleri oldu.

Covid-19 salgını nedeniyle endüstriyel üretimdeki azalmaya bağlı olarak elektrik talebindeki düşüşe rağmen alınan bir dizi önlemin uygulanması sayesinde, bu kadar yüksek sonuçlar elde edildi. Alınan önlemler arasında nükleer santrallerin istikrarlı, güvenli ve güvenilir şekilde çalışmasının devamlılığını sağlamak, yönetim döngüsüne dahil olan tüm kontrol çemberi işletme ekiplerinin birbirine bağlı biçimde çalışması ile korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için endüstri yönetimi tarafından zamanında alınan önlemler bulunuyor.

Elektrik üretimindeki artışa neden olan ana faktörler arasında onarım seferlerinin süresinin 130.5 günlük optimizasyonu ve 12 aylık yakıt döngüsünden 18 aylık yakıt döngüsüne geçiş yer alıyor. Onarım seferlerinin optimizasyonu sayesinde 2.4 milyar kWh’lik ek üretim elde edilirken, Novovoronej NGS’nin 6 numaralı güç ünitesinin 12 aylık yakıt döngüsünden 18 aylık döngüye geçişi de ek üretime destek sağladı.

Ayrıca, Mayıs 2020’de Chukotka’da yüzen nükleer termik santral (SMR) devreye alındı. Bu santral yılın başından bu yana yaklaşık 127.3 milyon kWh üretim yaptı. Ekim ayında ise Leningrad NGS’nin VVER-1200 reaktörlü 6 numaralı yeni güç ünitesi ülkenin birleşik enerji sistemine bağlandı.

Şu anda, nükleer üretimin payı ülkedeki toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 19’unu karşılıyor. Dolaysıyla Rusya Federasyonu’ndaki her beş ampulden biri nükleer santrallerin ürettiği enerji ile aydınlanıyor.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Liverpool 17 33
3. Leicester City 17 32
4. Everton 17 32
5. Tottenham 16 29
6. Man City 15 29
7. Southampton 17 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Crystal Palace 17 22
14. Wolverhampton 18 22
15. Newcastle 17 19
16. Burnley 16 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12