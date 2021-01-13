Rus nükleer güç santralleri 2020 yılında tüm zamanların rekorunu kırdı

Rus nükleer endüstrisinin 75. yıldönümünde, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un elektrik enerjisi bölümünün bir parçası olana Rosenergoatom, ülkenin en fazla güç üreten şirketi olduğunu kesinleştirdi. Rosenergoatom nükleer enerji santralleri 2020 yılında, 215.746 milyar kWh’nin üzerinde elektrik üreterek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Rosenergoatom Genel Müdürü Andrei Petrov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "2020 yılını daha önce sadece Sovyet döneminde, 1988 yılında elde edilmiş olan rekoru geride bırakarak Rus nükleer enerji tarihinin mutlak rekoruyla bitirdik. 1988 yılında tüm nükleer santrallerin (Ukrayna, Litvanya ve Ermenistan nükleer santralleri dahil olmak üzere) toplam üretimi 215.669 milyar kWh idi" dedi.

Rus nükleer santralleri sadece Sovyet rekorunu kırmakla kalmadı, aynı zamanda 2019’da elde ettiği başarısını da yaklaşık 7 milyar kWh aştı. Nükleer enerji gelişiminin zirvesinde,1988 yılında Sovyetler Birliği’nde 47 güç ünitesi faaliyet gösteriyorken, bugün Rosenergoatom Grubu’nda 37 güç ünitesi faaliyet gösteriyor. Ayrıca 2021 yılı içinde Leningrad NGS’nin VVER-1200 reaktöre sahip olan 6 numaralı güç ünitesi devreye alınmaya hazırlanıyor.

Rus nükleer santralleri arasında maksimum üretimi yapan ve bu rekora en fazla katkı sunan nükleer santraller; 32.8 milyar kWh’den fazla üretim ile Rostov, 30.6 milyar kWh’den fazla üretim ile Balakovo ve 28.4 milyar kWh’den fazla üretim ile Kalinin nükleer santralleri oldu.

Covid-19 salgını nedeniyle endüstriyel üretimdeki azalmaya bağlı olarak elektrik talebindeki düşüşe rağmen alınan bir dizi önlemin uygulanması sayesinde, bu kadar yüksek sonuçlar elde edildi. Alınan önlemler arasında nükleer santrallerin istikrarlı, güvenli ve güvenilir şekilde çalışmasının devamlılığını sağlamak, yönetim döngüsüne dahil olan tüm kontrol çemberi işletme ekiplerinin birbirine bağlı biçimde çalışması ile korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için endüstri yönetimi tarafından zamanında alınan önlemler bulunuyor.

Elektrik üretimindeki artışa neden olan ana faktörler arasında onarım seferlerinin süresinin 130.5 günlük optimizasyonu ve 12 aylık yakıt döngüsünden 18 aylık yakıt döngüsüne geçiş yer alıyor. Onarım seferlerinin optimizasyonu sayesinde 2.4 milyar kWh’lik ek üretim elde edilirken, Novovoronej NGS’nin 6 numaralı güç ünitesinin 12 aylık yakıt döngüsünden 18 aylık döngüye geçişi de ek üretime destek sağladı.

Ayrıca, Mayıs 2020’de Chukotka’da yüzen nükleer termik santral (SMR) devreye alındı. Bu santral yılın başından bu yana yaklaşık 127.3 milyon kWh üretim yaptı. Ekim ayında ise Leningrad NGS’nin VVER-1200 reaktörlü 6 numaralı yeni güç ünitesi ülkenin birleşik enerji sistemine bağlandı.

Şu anda, nükleer üretimin payı ülkedeki toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 19’unu karşılıyor. Dolaysıyla Rusya Federasyonu’ndaki her beş ampulden biri nükleer santrallerin ürettiği enerji ile aydınlanıyor.