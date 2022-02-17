Rosatomflot’un buzkıran gemisi Arktika, ilk doğu-batı refakati görevine başladı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un çatısı altında faaliyet gösteren Atomflot FSUE’nin önde gelen nükleer enerji ile çalışan buzkıran gemisi Arktika, Pevek limanından denize açılan Engineer Trubin ve Polar King gemilerine 9 Şubat’ta eşlik etmeye başladı.

Rosatomflot’un nükleer enerji ile çalışan buzkıran gemisi Arktika, ilk doğu-batı refakati görevine başladı. Şimdiye dek ilk kez 22220 projesinin parçası olan ve nükleer enerjiyle çalışan bir gemi, bir konvoyun doğu-batı refakatinde görev alıyor. Kuzey Kutbu’nun bu bölümünde gemilere kılavuzluk etme işi normalde kasım ayında sona eriyordu. Nükleer enerji ile çalışan Rosatomflot’un buz kıran gemisine dizel-elektrikli buz kıran gemisi Kapitan Dranitsyn yardımcı olacak.

Atomflot Genel Müdür Yardımcısı Leonid Irlitsa, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Konvoya kılavuzluk etme işi, Kara Denizi’nin batı ucundaki buzula yakın bir yerde sona erecek” dedi.

Arktika, diğer gemileri doğudan alıp Kuzey Denizi Rotası boyunca onlara eşlik edecek. Yolculuk sırasında buzkıranın kaptanı, Atomflot’un Deniz Operasyonları Genel Merkezi tarafından yönlendirilecek. Bu benzersiz tecrübenin, gemi kaptanları tarafından incelendikten sonra Kuzey Denizi sularında sürdürülecek daha sonraki refakat planlamalarına rota oluştururken temel bir bilgi kaynağı olması bekleniyor.

Nükleer enerjiyle çalışan buzkıran Arktika, Baim Cevher Bölgesi’nin geliştirilmesi ve Chukotka Geliştirme Bölgesi için büyük ölçekli yük taşıyan gemilere refakat etmek amacıyla sözleşmeli olarak faaliyet gösteriyor.

GDK Baimskaya Ltd. Şti. İcra Direktörü Georgy Fotin, “Proje 22220 nükleer enerjili buz kırıcılar, Kuzey Kutbu’ndaki Rus liderliğini sağlamlaştırmaktadır. Baim bakır projesinin hayata geçirilmesi, Kuzey Denizi Rotasının daha da geliştirilmesine de katkıda bulunacaktır. Maden yatağının geliştirilmesi, kargo trafiğini 2 milyon ton artıracaktır. Proje çerçevesinde Çukotka’da yıl boyunca bir liman, otoyol ve yeni enerji hatları inşa edilecek. 2027’den itibaren, yılda toplam 70 milyon ton cevher kapasiteli bir madencilik ve işleme tesisi faaliyete geçecek. Baimsky Madencilik ve İşleme tesisinin inşası, Uzak Doğu’nun sosyoekonomik kalkınma stratejisinin bir parçasıdır” dedi.

Şu anda Kuzey Deniz Rotası’nın doğu bölgesinde zorlu koşullar gözlemleniyor. Buzun kalınlığı yer yer iki metreyi buluyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Arktika’nın Kaptanı Vasily Gubkinda, "Evrensel nükleer enerjili buz kırıcılar, önceki projelerin nükleer enerjili gemilerinden daha üstün. Güç, manevra kabiliyeti, buz kırma yeteneği, hava çekişini değiştirme yeteneği gibi özellikleri önemli avantajları olarak sıralanabilir. Eşlik ettiğimiz gemilerin kaptanları, evrensel bir nükleer buz kırıcıyı takip etmenin çok daha uygun olduğunda hemfikir. Buzkıranın arkasındaki kanal, geniş, düz ve daha açık, bu da nükleer güçle çalışan geminin gerisinde kalan buzul koşullarında seyrin daha güvenli olduğu anlamına geliyor” diye konuştu.

Arktika’nın şubat ayı sonuna kadar konvoya eşliğini tamamlaması planlanıyor.