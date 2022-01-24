ROSATOM VE ERMENİSTAN YENİ NÜKLEER BİRİMLERİN İNŞASI İÇİN İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALADI

Anlaşma, Rosatom iştiraklerinden olan Rusatom’un Denizaşırı Bölgeler Başkanı Evgeny Pakermanov ve Ermenistan Nükleer Santrali Genel Müdürü Eduard Martirosyan tarafından imzalandı. Taraflar Ermenistan Nükleer Santrali’nde yeni bir Rus yapımı nükleer güç ünitesi inşa etmek için iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

Rusatom Denişaşırı Bölgeler Başkanı Evgeny Pakermanov konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Modern Rus nükleer teknolojileri, birçok ülkede kesintisiz güç üretiminde kullanılıyor. Yeni nükleer güç ünitelerinin inşası konusunda iş birliğimizi geliştirmek, sadece Ermenistan’ın gelişimi ve refahını değil ülkelerimizin barış içinde sürdürdüğü komşuluk ilişkilerinin güçlenmesini de sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Ermenistan Nükleer Santrali Genel Müdürü Eduard Martirosyan da “Ermenistan, küresel karbondan arındırma yönelimlerini ve modern teknolojinin gelişimini yakından takip ediyor. Ermenistan’ın halihazırdaki tek nükleer santrali ülkenin ihtiyaç duyduğu elektriğin %40’ını üretiyor ve 1977’den beri temiz ve güvenilir bir güç kaynağı olarak hizmet etti. Bu santral hizmet ömrünü tamamladığında, nükleeri ülkemizin enerji üretiminin parçası olarak tutmak istediğimizden, geleceğimiz için dünyanın en gelişmişlerinden olan modern Rus teknolojilerini değerlendiriyoruz” dedi.