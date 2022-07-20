Rosatom, Mısır’ın ilk nükleer santrali El-Dabaa Nükleer Santrali’nin inşaatına başladı

Mısır’ın ilk nükleer santrali olan El-Dabaa Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 1’inci ünitesinin temeli atıldı. Temel atma törenine Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Likhachev ve Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Muhammed Şakir de katıldı.

Törenin önemine işaret eden Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, “El-Dabaa NGS’nin 1’inci ünitesinin inşaatının başlaması, Mısır’ın nükleer kulübüne katıldığı anlamına geliyor. Rosatom, Mısır Arap Cumhuriyeti’nde VVER-1200 tasarımı son teknoloji güç ünitelerini üretecek. Hem Rusya’da hem de yurt dışında bu tür reaktörlerle nükleer santrallerin inşası ve işletilmesi konusunda deneyim kazandık. Nükleer güç santralinin inşası, Mısır’ın yeni bir teknoloji, sanayi ve eğitim geliştirme düzeyine ulaşmasını sağlayacak. Santral, Asvan Barajı’ndan bu yana Rus-Mısır iş birliğinin en büyük projesi olacak. Kendi nükleer enerji endüstrisine sahip olmak, yarım asırdan fazladır Mısır halkının hayaliydi ve bu hayali gerçekleştirmek Rosatom için büyük bir onurdur” dedi.

Mısır Nükleer Santraller Kurumu (NPPA) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emced El-Vekil de törene katılanları selamlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Sayın Dr. Muhammed Şakir ve Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev’in huzurunda, El-Dabaa Nükleer Güç Santrali’nin birinci ünitesinin ilk betonunun dökülmesi için düzenlenen törene hepiniz hoş geldiniz. Mısır Arap Cumhuriyeti Ekselansları Abdülfettahes-Sisi’nin yeni cumhuriyete katkıda bulunan kapsamlı rönesansın bir parçası olan Mısır Nükleer Projesi’ni başlatma yönündeki kararı olmasaydı bugün bu tören mümkün olamazdı. Ayrıca tüm devlet kurumları Mısır’ın nükleer programının niteliğini anlayarak, ortak hedefe ulaşma için hiçbir çabadan kaçınmamıştır.”

Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Muhammed Şakir de, “1’inci ünitenin temel atma töreni bizler için büyük bir keyif. 1’inci ünitenin tam ölçekli inşaatının başlaması Mısır için tarihi bir olay. Siyasi liderlik ve Mısır-Rus iş birliği, Covid-19 pandemisinin getirdiği zorluklara rağmen bu iddialı projenin hayata geçirilmesine katkıda bulundu. Pandeminin projeye olumsuz herhangi bir etkisi olmadı” diye konuştu.

El-Dabaa Nükleer Santrali’nin sahibi ve gelecekteki işletmecisi olan Mısır Nükleer Santraller Kurumu (NPPA) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emced El-Vekil, dökülen ilk betonun anısına Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Muhammed Şakir’e, projenin inşa edildiği Matrouh Bölgesi Valisi Tümgeneral Halid Şuayip’e, Mısır Nükleer ve Radyolojik Düzenleme Kurumu (ENRRA) Başkanı Sami Şaban Attallah’a, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev’e, ASE A.Ş Kıdemli Başkan Yardımcısı Alexander Korchagin’e ve ASE A.Ş Başkan Yardımcısı ve El-Dabaa NGS Proje Yönetimi Genel Danışmanı Grigory Sosnin’e plaket taktim etti. Muhammed Şakir ve Aleksey Likhachev, olağanüstü çabalarından dolayı Rus-Mısır ortak proje ekibinin üyelerine hatıra madalyaları verdi.

Mısır Nükleer ve Radyolojik Düzenleme Kurumu (ENRRA), 29 Haziran’da planlanan tarihten önce El-Dabaa NGS’nin 1’inci ünitesine inşaat ruhsatını vererek beton dökümünün başlamasına izin verdi. El-Dabaa Nükleer Güç Santrali, Mısır’daki ilk nükleer santral olma özelliğini taşıyor. Nükleer santral, Kahire’nin yaklaşık 300 kilometre kuzeybatısında, Akdeniz kıyısındaki Matrouh bölgesinde bulunan El-Dabaa kentinde inşa edilecek. Santral, her biri 1200 MW güce sahip VVER-1200 tipi (basınçlı su reaktörü) 3+ nesil 4 üniteye sahip olacak. Halihazırda başarıyla işletilen en yeni nesil teknoloji olma özelliği taşıyan bu tip reaktörler, Rusya’da Novovoronej ve Leningrad NGS’de bulunuyor.