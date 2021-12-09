Rönesans’a Gazprombank’tan 3,5 milyar dolar değerinde güvence

Rusya’da ülkenin en yüksek kapasiteli doğalgaz işleme tesisini inşa eden Rönesans Holding, Gazprombank ile 3,5 milyar dolar değerinde teminat anlaşması imzaladı.

Rönesans Holding bünyesinde faaliyet gösteren Rönesans Endüstri Tesisleri’ne, Baltık Denizi kıyısındaki Ust-Luga bölgesinde kurulacak Rusya’nın en yüksek kapasiteli doğal gaz işleme tesisinin inşası kapsamında Gazprombank tarafından 3,5 milyar dolar değerinde güvence verildi.

İmzalanan teminat karşılıklı önem arz ediyor

Küresel arenada kredibilitesi yüksek olan Rönesans’ın inşa ettiği dev projeler için nakdi olmayan limit sağlamak üzere en büyük Rus bankalarıyla çalıştığını belirten Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, Rus gaz sektörünün uluslararası pazardaki rekabet gücünü artıracak ve bölgesel sanayinin uzun vadeli ekonomik büyümesine ivme kazandıracak projenin inşası için imzalanan teminatın hem Gazprombank hem şirketleri için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

“Yüksek sosyo-ekonomik öneme sahip girişimlerde yer alıyoruz”

Gazprombank’ın altyapı finansman piyasasının en önemli katılımcılarından biri olduğunu ifade eden Gazprombank Birinci Başkan Yardımcısı Oksana Panchenko ise “Ust-Luga’daki proje gibi yüksek sosyo-ekonomik öneme sahip girişimlerde yer almak bizim için çok değerli. Rönesans taahhüt edilen yükümlülükleri yüksek performans ile yerine getiriyor. Gazprombank’ın deneyimi ve uzmanlığı, altyapı inşaat pazarındaki kilit oyuncularla esnek bir şekilde çalışılması ve bireysel çözümler bulunmasını sağlıyor” dedi.

Verilen bilgiye göre, Rusya’nın en önemli projelerinden birini oluşturan tesis, Rus ve Alman şirketleriyle birlikte inşa ediliyor. Gaz işleme kapasitesi, Türkiye’nin yıllık doğal gaz tüketimine eşdeğer seviyede, toplam 45 milyar metreküp olarak belirlenen kompleksin içinde ayrıca 13 milyon ton kapasiteli doğalgaz sıvılaştırma tesisi de kurulacak.