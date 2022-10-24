Roge Marine ile yeni bir Çandarlı kuruluyor

İzmir Çandarlı’da inşa edilmeye başlanan Roge Marine Villaları, yatırımcıları "Özgürlüğün doruklarında bir yaşama” davet ediyor. Bin 400 konuttan oluşan villaların 235’i, proje lansmanına özel olarak yüzde 15 indirimle satışa sunulmaya başlandı.

Roge Marine Villaları, çevresinde Çandarlı’nın tertemiz havasının kaynağı orman, önünde uçsuz bucaksız deniz manzarası ile yatırımcıları "Özgürlüğün doruklarında bir yaşama” davet ediyor. Projenin lansmanında, bin 400 villadan oluşan Roge Marine Villaları ile yeni bir Çandarlı’nın kurulduğu ifade edilirken, projede özel iskele, çocuk oyun alanları, otopark, özel plaj, restoran, yürüyüş yolu, mağazalar, bisiklet yolu, yarı olimpik havuz, ring aracı ve spor sahaları bulunuyor. Roge Marine Villaları’nın özel sahilinde 600 metre güneşlenme alanı, konaklama tesisi ve beach bar da yer alıyor. Roge Marine, 4 bin 247 yapraklı ağaç, 4 bin 460 ibreli ağaç, bin 140 palmiye ve 3 bin 175 çalı bitkisi olmak üzere toplamda 13 bin 22 yeşil yapraklı bitkiden oluşan çevre düzenlemesiyle de doğayla iç içe bir yaşam alanı sunuyor. Ayrıca projede bahçe ve çevre sulamalarında kullanılmak üzere yağmur suyu biriktirme ve depolama sistemleri bulunuyor.

“İzmir’in en büyük projesine imza attık”

Projenin lansmanında ise bin 400 villanın 235’i satışa sunulmaya başlandı. Yatırımcılara, lansman gününe özel olarak yüzde 15 indirim uygulandı. Roge Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Cesim Karasu, “İzmir’in en büyük projesine imza attık. Çandarlı’nın doğal güzelliğinde kurulan projemizde ilk olarak 235 villamızın satışına başladık. İkinci etabı da kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz. Yatırımcılarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Tatil kenti oluşturduk”

Roge Marine Villaları Mimarı Merve Kuyu, “Her projenin bir hikayesi vardır. Roge Marine’in bizim için en belirgin hikayesi, cesaret kelimesinde gizli. Karşımızda çok güzel manzarası olan ancak çok zor bir arazi vardı. Zor bir yola girdiğimizin farkındaydık. Bu yüzden bizim projemizin hikayesinde ilk olarak cesaret var. Projeyi adım adım yürüttük. Hem manzaradan en fazla şekilde faydalanmak istedik hem de arazinin zor koşullarını avantaj haline getirmeye çalıştık. Hemen hemen bütün villalarımızı, denize bakmasını sağlayacak şekilde konumlandırdık. 2+1, 3+1, 4+1, hatta 5+1’lere kadar esnek çözümler oluşturduk. Her talebe uygun şekilde ne yapabileceğimizi araştırdık. Amacımız sadece bir bina yapmak değildi. Tatil sitesinin gereklerini yerine getirerek güzel bir tatil kenti oluşturduk” diye konuştu.

“Yeni bir Çandarlı kuruyoruz”

Fsoon Gayrimenkul Ajansı ve FSOON Uluslararası Danışmanlık ve Ticaret A.Ş., Roge Yapı ile yapılan protokol çerçevesinde Roge Marine Villaları’nın satışını üstlendi. Yetkili satış ofisi olarak yatırımcılara hizmet vermeye başlayan firmanın yönetim kurulu başkanı Fahriye Erbil, projenin İzmir’in yatırım değeri yüksek projesi olduğunu belirtti. Roge Marine Villaları ile yeni bir Çandarlı kurduklarını belirten Erbil, “Son zamanlarda Çandarlı’nın önemi bir kat daha arttı. Özellikle otobanın Çandarlı çıkışı, ulaşım kolaylığı sağlıyor. Denizinin mavi bayraklı oluşu tercih nedenlerinden birisi. Hakim rüzgar kuzeyden eserken, Kaz Dağları’nın temiz oksijenli havasını da bölgemize taşıyor. Denizin güneye bakması sebebiyle denizi diğer tatil yörelerine göre sakin, duru ve dalgasızdır” ifadelerini kullandı.

3 tip villa bulunuyor

Erbil, proje detaylarından şu sözlerle bahsetti: “Projemizde 3 tip villa bulunmakta olup 6 adedi A tipi, 63 adedi B tipi, 165 adedi C tipi villalardan oluşmaktadır. A tipi villalar 286 metrekare brüt, 210 metrekare net alana sahiptir ve arsa alanları 700 ila bin metrekaredir. B tipi villalar 135 metrekare brüt, 105 metrekare net alana sahiptir ve arsa alanları 332 ila 462 metrekaredir. C tipi villalar 115 metrekare brüt, 88 metrekare net alana sahiptir ve arsa alanı 192 ila 268 metrekaredir.”

“Yatırımınız değer kazanacak”

Fsoon Satış Ofisi yöneticilerinden Nihat Balcı da “İstanbul’da önemli projelerin emlak danışmanlığını yapmış, yerli ve yurt dışı yatırımcıları tarafından Türkiye’nin önemli projelerini tamamlamış bir firmayız. Roge Marine Villaları’nın resmi satış sürecini yönetiyoruz. Dikili Çandarlı; havasıyla, mavi bayraklı deniziyle çok güzel ve keşfedilmemiş bir bölge. Roge Marine Villaları ile eşsiz bir yaşam alanı sunulmasının yanı sıra yatırımcılar için de oldukça cazip bir proje hayata geçirildi. Yatırımcılar, villaları aldıklarında kısa bir süre içinde yatırım değerini 3’e, 4’e katlayacak. Özetle çok uygun rakamlarla muhteşem bir yaşam kalitesine sahip olabilir, kısa zaman içinde yatırımınıza değer kazandırabilirsiniz” sözlerine yer verdi.

Yatırımcılar proje lansmanında bölgeyi ve çalışmaları incelerken, örnek daireyi de gezme fırsatı buldu.