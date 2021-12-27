banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Sanko Enerji Grubu IFC ile Anlaşma İmzaladı
Sanko Enerji Grubu IFC ile Anlaşma İmzaladı
Ergün Penbe'den Fatih Terim'e: Bugüne kadar hangi hocayı yetiştirdi?
Ergün Penbe'den Fatih Terim'e: Bugüne kadar hangi hocayı yetiştirdi?
Ermenistan'la ilk toplantı Moskova'da
Ermenistan'la ilk toplantı Moskova'da

Robotik meraklıları NeoTech Campus’te buluştu

- Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Osman:-"Standart olarak yapılacak işlerde, özellikle de kimyasal ve radyoaktif alanlar gibi insanın giremeyeceği ortamlarda robotların çalıştırılması, robotların hatasız şekilde kullanılabilmesi önemli"

Ekonomi 27.12.2021, 12:22
Robotik meraklıları NeoTech Campus’te buluştu

İSTANBUL(AA) - Nişantaşı Üniversitesi Ar-Ge kulübü öğrencileri tarafından düzenlenen NeoChallenge Robotik Yarışması NeoTech Campus’te gerçekleştirildi.

Nişantaşı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, robotik alanına ilgi duyan birçok öğrenci yarışmaya katılarak bilgi ve yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Dörder kişiden toplam 17 takımın kıyasıya mücadele ettiği yarışmada birinciliği Derda Yetim, Hatice Yazıcı, Gürkan Aksakal ve Caner Babacan’ın birlikte yarıştığı Ro-Ge isimli takım kazandı.

Yarışma öncesinde 1 hafta boyunca elektronik, kodlama ve 3B tasarım konularında eğitim alan öğrenciler, eğitim sırasında kendileriyle paylaşılan malzemelerle yeni bilgilerini deneme imkânı buldular. Yarışma günü, kendi robotlarını yapmak için kıyasıya yarışan öğrenciler, 1 haftalık eğitim süresince edindikleri bilgileri de sergilemiş oldular.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Osman, dünyanın, her şeyin otomatik olarak yapılabileceği bir yere doğru ilerlediğini vurgulayarak, “Standart olarak yapılacak işlerde, özellikle de kimyasal ve radyoaktif alanlar gibi insanın giremeyeceği ortamlarda robotların çalıştırılması, robotların hatasız şekilde kullanılabilmesi önemli.” ifadelerini kullandı.

Robotların endüstriyel alanların yanı sıra, savunma sanayisinde ve medikal alanda da kullanılabileceğini aktaran Osman, “Savunma sanayisi açısından bakarsak, insanlar artık simülasyon gözlükleriyle beraber robotlarını birbirleriyle savaştıracak. Sağlık açısından bakarsak mikro cerrahi ve nanorobotik sistematiklerle beraber birçok hastalığın erken teşhisi ya da hızlı tedavisi için çözüm üretileceğini düşünüyorum. Bunun anlamı, Endüstri 4.0 ve 5.0’la beraber birçok konuda artık üretimi robotlar yapmaya başlayacak.” açıklamasında bulundu.

Nişantaşı Üniversitesi’nde halihazırda kurulu bir Ar-Ge laboratuvarıyla birlikte çeşitli uluslararası yarışmalara katılıp derece elde etmiş öğrenciler bulunduğunu aktaran Osman, “Yeni bir laboratuvarımız daha kurulacak. Hedefimiz, öğrencilerimizi hem ulusal hem de uluslararası yarışmalarda görmek, daha fazla altyapı kurmak, öğrencilerin robotik konusunda eğitim almalarını sağlamak, kendi içimizde robotik yarışmalar düzenlemek, özellikle de bilgisayar, yazılım ve mekatronik gibi bölümlerdeki öğrencileri robotik, görüntü işleme ve yapay zeka konularında geliştirip yarışmalara yönlendirmek.” değerlendirmesinde bulundu.

#Nişantaşı Üniversitesi
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 18 26
13. Giresunspor 19 22
14. Antalyaspor 19 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 16 27
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8