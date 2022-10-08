Rize’nin yeni lezzeti ’Palamut Dolma’nın patentini aldılar

Rize’de bir balık restoranı bu yıl Karadeniz’de bolca tutulan palamuttan yola çıkarak Palamut dolması yaptılar ve patentini aldılar.

Rize’de bir balık lokantasında işletmecilik yapan Okan Çolak, mutfakta balık üzerine yıllarını veren ustalarla bir araya gelerek balıktan farklı bir lezzet çıkarmak için çalışma başlattı. Ustalarla beraber aldıkları karar sonrasında bu yıl Karadeniz’de bolca tutulan palamuttan yola çıktılar ve ’Palamut Dolma’ yaptılar. Rize’ye yeni bir balık ürünü üretmek için girdikleri bu yolda önce deneme yanılma yöntemiyle pişirdikleri yemekleri kendilerinin tatmalarının ardından müşterilerin beğenisine sundular. Ürünler arasından en çok dikkat çeken palamut dolmayı deneyen müşteriler bu yeni lezzeti sevmesi üzerine kendi buldukları yemeğin patentini vakit kaybetmeden aldılar. İşletme sahibi palamut dolmayı müşterilerin çok beğendini fakat palamutun mevsimlik bir balık olduğundan ötürü sadece palamutta kalmamak için yeni lezzetler üretmeye çalışacaklarını söyledi.

"Rize bölgesinde balık sektörünü biraz daha üst kademeye taşımak istedik"

Beraber çalıştıkları ustalarıyla bir araya gelerek Rize’ye balık sektörüne yeni bir yemek katmak için çalışmaları sonucu Palamut Dolma’yı bulduklarını söyleyen işletme sahibi Okan Çolak, "Rize bölgesinde balık sektörünü biraz daha üst kademeye taşımak istedik. Daha farklı ne yapabiliriz diye ön bir planlama yaptık. Uzun yıllardır balık ve yemek sektöründe bulunan aşçılarımız var. Hepsiyle bir planlama yaptık. Balıklardan farklı bir lezzet ne çıkarabiliriz diye bir çalışma yaptık. Daha sonrasında ’dolma yapabiliriz’ dedik. Lezzet konusunda nasıl olur diye deneme yanılma yöntemini kullandık. Deneme yanılma yoluyla Palamut Dolma’nın 3 aşamalı pişirme yolunu yaptık. Sonrasında geliştirdik. Müşteriye sunduk. Önce biz tadımını yaptık daha sonra müşteriye sunumunu yaptık. Çok beğenildi. Palamut mevsim balığı olduğu için biz bu yemeği Palamut olduğu zaman yapabiliriz. Palamut zamanı bitince diğer balıklardan da bu dolmayı yapabilir miyiz diye bakacağız. Bu sezon içerisinde palamutu farklı şekillerde, farklı tatlarda denemek isteyenler bize geliyor. Yemeği merak edeni çok fazla var" şeklinde konuştu.

"Yemek lezzet açısından ne kadar organik olursa iyi olur diye düşündük"

Palamut dolmanın lezzetli olabilmesi için yemeğin bütün içindeki ürünlerin organik seçildiğini ifade eden Çolak, "İçerisinde farklı bir sebzemiz yok. Domates, biber ve soğan var. Halis tereyağı kullanıyoruz. Ürünlerimizin organik olmasına dikkat ediyoruz. Yemek lezzet açısından ne kadar organik olursa iyi olur diye düşündük. Yemeğin çok uzun bir aşaması yok ama pişirme aşaması biraz uzun. Yaklaşık bir 30 dakika fırında kalması gerekiyor. Pişme aşamasına yakın kaşarını ilave ediyoruz" ifadelerini kullandı.