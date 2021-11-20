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Rize’nin sıcak çayı hem el hem cep yakıyor

Türkiye’de çayın başkenti olarak adlandırılan Rize’de, kafe ve çay ocaklarında tüketilen çay vatandaşların hem elini hem de cebini yakıyor.

Ekonomi 20.11.2021, 09:44
Rize’nin sıcak çayı hem el hem cep yakıyor

Türkiye’de çayın başkenti olarak adlandırılan Rize’de, kafe ve çay ocaklarında tüketilen çay vatandaşların hem elini hem de cebini yakıyor.

İl genelinde 49 bin 960 hektarlık alana yayılan çay, Rizelilerin geçim kaynağı olmakla beraber tüm Türkiye’de olduğu gibi Rize’de de en çok tüketilen sıcak içecekler arasında yer alıyor. Yıllık ortalama 1 milyonu aşkın yaş çay karışıldığında üretilen 300 bin tona yakın kuru çay Rize’den tüm Türkiye’ye yayılıyor. Buna rağmen Rizeliler çay ocaklarına 2 liradan başlayan 1 bardak çayı kafelerde ise neredeyse 10 lirayı bulan fiyatlardan içebiliyor. Bu durum ise Rizelileri fazlasıyla rahatsız ediyor. Kafeterya sahipleri her ne kadar kiralardan dert yansa da tüketiciler en çok tüketilen ürün olduğu için çay fiyatının suiistimal edildiğini düşünüyor.

Rize’deki çay fiyatlarının işletme sahiplerinin doyumsuzluğundan kaynaklı olduğunu dile getiren Kerem Ali Marap isimli genç “Çay fiyatları pahalı. Pahalı olmasının nedeni satıcıların açgözlü olması. İstanbul’a gittim Samsun’a gittim, orda çay fiyatları gerçekten daha ucuz. Rize’de çayın daha ucuz olması gerekirken daha pahalı ve bu çok saçma” dedi.

"ÇAYKUR’a ait işletmelerin haricinde bir bardak çay her yerde pahalı"

Birçok mekanı fahiş fiyatları nedeniyle misafir ağırlarken dahi tepki göstermek amaçlı kullanmadığını ve bu nedenle sadece Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (ÇAYKUR) ait mekanları tercih ettiğini dile getiren Yasemin Özçelik ise “Rizeliyim ben Rize’de yaşıyorum. ÇAYKUR’a ait Ziraat Çay Bahçesi dışında hiçbir yerde çay fiyatları Rize standartlarına göre uygun değil. Ben neden bir misafirimle Rize merkezde oturup bir çaya 5 lira ödüyorum. Bu da en ucuzu tabi. Bun buna karşıyım, tepki gösteriyorum. Rize’deki birçok mekâna çay içmeye gitmiyorum. Vallahi İstanbul’da çay daha ucuz mekânlarda. Gerçekten çay fiyatları orda daha uygun. Taş yerinde ağırdır bunu anlıyoruz da neden ben Rize’de bir çaya bu kadar para veriyorum ? Bir de şöyle düşünün dışarıdan bir misafirim geliyor, o şimdi sanıyor ki Rize’ye gittin diye burada güzel çay içeceğim uygun fiyata. Tamam, çok güzel çay içiyor ona bir şey diyemem ama fiyatlar Rize’ye hiç yakışmıyor” ifadelerini kullandı.

"Rize’nin dışında bir bardak çay daha ucuz"

Kendisinin 10 ton çayı olduğunu dile getiren Muhammet Salih Balcı ise kendisinin kilogramını 4 liradan sattığı çayın kafede 1 bardağını 7-8 liradan içtiği için rahatsızlık duyduğunu ifade ederek “Kafedeki çay fiyatları gerçekten çok pahalı. Ben de bir öğrenciyim şu an bir öğrencinin oturacağı kafe yok. Çay da pahalı hem de aşırı derecede pahalı. Ayrıca benim köyde 10 ton çayım var. Ben sabahtan akşama kadar çay toplayıp fabrikada 4 TL satıyorum. Gidiyorum kafeye bir çayı 7-8 TL ye içiyorum. Bence bu hiç adil bir şey değil. Kendi emeğimin karşılığını almıyorum. Sıkıntılı durumlar. İstanbul da, Ankara’da gittiğim kafelerde çay bu kadar pahalı değildi. Belki şehrin durumuna göre de ucuz olabilir ama bilmiyorum o tarafları. Rize’ye göre ucuz yani çay” diye konuştu.

"Bir bardak çayın neden pahalı olduğunu sorduğumuzda ’Taş yerinde ağırdır’ diyorlar"

Rize’de öğrenci olan Berkant Kuzakçı da çay fiyatının neden fazla olduğunu sorduğunda "Taş yerinde ağırdır" gibi bir espri ile karşılaştığını dile getirerek “Çayın başkentinde bile çayı 6 TL ye içiyoruz bir kafede. En ucuza çay bulabildiğim yer 3-4 TL den başlıyor sahil kesimine çıktığımızda. Bir demlik çay söylüyoruz 40 TL bu dünyanı en boş muhabbeti. Ben neden Rize de çayın en güzelin ucuza içmiyorum ki. Ben Ankara’da Edirne’de içtiğim çaydan hiçbir farkı yok. Bari farklı olsa ada verdiğim paraya değse. Ben Memur çocuğuyum esnafa soruyorum ki neden çay 5-6 TL onlarda bana ’Taş yerinde ağırdır’ diyorlar” dedi.

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