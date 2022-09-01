Rizeli balıkçıların denizdeki ilk günü bereketli geçti

Denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından denize açılan Rizeli balıkçılar av yasağının sona erdiği ilk gün bereketli bir av yaşadı.

2023 balık avı sezonu 1 Eylül ’00.00’ itibariyle açılmasıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi Rize’de de balıkçılar ‘Vira Bismillah’ diyerek denize açıldı. Rize’nin tüm limanlarından denize açılmadan önce eğlenceler düzenleyen balıkçılar umutla açıldıkları denizde balık bolluğu yaşadı. Denizden balıklarını tutanlar geçtiğimiz yılki gibi bu yılda bereketli devam ettiğinden dolayı balıkçılar mutlu oldu.

Bu yıl palamuttan umutlu olduklarını söyleyen Yusuf Turhan, "2022-2023 sezonu herkese hayırlı olsun. İnşallah bu sene deniz güzel gözüküyor. Deneme amaçlı ilk ağımızı attık buradan güzel balıklarımız çıktı. Bir dahaki sefere de hayırlısı olsun. Bu yıl palamutu bol miktarda bekliyoruz" ifadelerini kullandı.