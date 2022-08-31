Rizeli balıkçılar havai fişek ve meşalelerle denize açıldı

Rize’de av yasağının kalkmasıyla birlikte balıkçılar ‘Vira Bismillah’ diyerek, havai fişekler ve meşalelerle denize açıldı.

2023 balık avı sezonu 1 Eylül ’00.00’ itibariyle açılıyor. Av yasağının kalkmasıyla birlikte tüm Türkiye’de olduğu gibi Rize’de de balıkçılar ‘Vira Bismillah’ diyerek denize açıldı. Rize’nin tüm limanlarından denize açılmadan önce eğlenceler düzenleyen balıkçılar havi fişekler ve meşalelerle denize açıldı. Geçtiğimiz yıl bereketli geçen av sezonunun ardından balıkçılar av yasağının kalkmasıyla bu yıl da devam etmesini umut ediyor.

Sezonun bereketli olmasını umut ettiklerini dile getiren Rizeli balıkçı Erkan Avcı, “Vira Bismillah diyerek balığa çıkacak. Allah inşallah hayırlısını nasip eder. Bu yıl denizimiz çok iyi gözüküyor. İnşallah bereket verir. Bütün eski reislerimiz balığın bol olacağını öngörüyor. Eskilerimiz bizlerden daha tecrübeli tabi. Hayırlısıyla sezonun bereketli geçmesini umut diyoruz” dedi.