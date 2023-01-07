Rize’de yayla turizminden sonra ‘Sanat turizmi’ hamlesi

Karadeniz’in ilk sanat oteli yayla turizmi ile ön plana çıkan Rize’nin Pazar ilçesinde açıldı.

Yaylaları ile Doğu Karadeniz’in Turizm Cenneti haline gelen Rize’de hizmetlerin de artması ile yeni turizm alanları açılmaya başladı. Dağlarının yeşilinden denizin mavisine kadar cazibe merkezi haline gelen Rize’de Çayeli ilçesi ile Pazar ilçesi arasında geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin katılımı ile hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı da turizm için yeni ilham kaynakları oluşturdu. Yayla turizmi ile ön plana çıkan kente kez alışılmışın aksine sanat ile ön plana çıkan bir otel hizmete girdi. Odalarının isimlerini dünyaca ünlü ressam ve heykel tıraşlardan alan otelin koridorlarında da anlaşmalı sanatçıların milyon değerinde ki eserleri yer alıyor.

Hizmete giren otelin Rize’de bir farkındalık oluşturduğunu ve vatandaşlardan çok iyi geri dönüşler aldıklarını ifade eden otelin Genel Müdürü Hikmet Navdar “Karadeniz’de ilk, Türkiye’de 4. sanat oteli olarak hizmet vermeye başladık. Anlaşmalı olduğumuz sanatçıların eserlerini dönüşümlü şekilde sergileyerek insanlara yeni bir deneyim yaşatıyoruz. İsteyen müşterilerimize de eserleri satabiliyoruz. Tablo ve heykellerle birlikte şimdilik 50’ye yakın bir eserimiz var. Madem ki sanat oteliyiz dedik odalarımıza da dünyaca ünlü sanatçıların isimlerini verdik. Ayrıca bu odalarda a o sanatçılarımıza ait replika ürünler yer alıyor ama ortak alanda ki ürünler birebir orijinal ve satışa açık ürünler. Öncelikle insanlara sanatı sevdirmeyi hedefledik. Hizmet anlayışını değiştirmek, biraz geliştirmek, biraz farkındalık oluşturmayı amaçladık. Çok iyi geri dönüşler ve öneriler alıyoruz. İnşallah kendimizi daha da geliştirerek tüm camiaya örnek oluruz” ifadelerini kullandı.