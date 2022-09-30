Rize’de Salarha Toplu Konutları’nın inşaatında sona doğru gelindi

Rize’de 2019 yılında yapımına başlanan Salarha Toplu Konutları Projesinin inşaatında sona doğru gelinirken, 1 ay sonra ev sahiplerine anahtarlar teslim edileceği bildirildi.

Rize merkeze bağlı Salarha beldesinde 2019 yılında yapımına başlanan 468 konutluk TOKİ Projesi’nde sona gelindi. 2 dönüm üzerine yapılan projede 468 konutun 360 tanesi 3 artı 1 iken geriye kalan 108 tanesi de 2 artı bir olarak vatandaşlara verilecek. Yapılan projede geçtiğimiz yıllarda meydana gelen seller nedeniyle evleri zarar gören ailelere 96 daire verilecek.

Proje hakkında bilgi veren Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara, "2019 yılında ön görüşmelerini yapmış olduğumuz TOKİ projemizde, yaklaşık 3 yıllık bir proje de belli bir noktaya geldik. Sona doğru yaklaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yapmıl olduğumuz TOKİ projesiyle çok güzel bir netice ortaya çıkmaya başladı. Proje yaklaşık 2 dönümlük bir arazide kamulaştırma suretinde projemiz hayata geçti. Burada kamulaştırma sürecinden şimdiye kadar çok büyük bir sorun yaşamadan, bedel konusunda da kurumlarımız gerekli özveriyi göstererek burada vatandaşları mağdur etmeden güzel bir sonuç aldık. Nihayetinde 400 tane kapıcı dairesi olmak üzere 468 konut ve 12 tane işyeri güzel bir proje beldemize kazandırıldı. Bu projeninde sonlanmasına yaklaşık 1 ay kaldı. Görüdğümüz tablo bizi gururlandırıyor. Konutlarımızın 360 tanesi 3 artı 1 iken 108 tanesi ise 2 artı 1 olmak üzere konutlarımız 74 ile 98 metrekare arasında değişiyor. Toplamda da 42 bin 500 metrekarelik inşaat alanına sahibiz. Ufak tefek çevre düzenlenmeleri dışında bir eksiğimiz yok. Yakın zamanda da hak sahipleriyle ilgili teslimat gerçekleşek" ifadelerini kullandı.

Selde evleri zarar gören ailelere daire verilecek

Selde evleri zarar gören ailelere daire verileceğini belirten Kara, "Buradaki binalarda şuana kadar 96 daire AFAD Müdürlüğünce, bölgemizde yaşanan sel felekati nedeniyle evleri otunulmaz hale gelen bina sahiplerine verilmek üzere 4 blok talep edildi. Bunun yanında sosyal konut projesi çerçevesinde 2 daire olamk üzere 2 blok teslim edildi. Bugüne kadarda topladığımız arazisi kamulaştırılan vatandaşlardan talep etmeleri halinde birikmiş olan mürecaatlar var. Onlarla ilgilide çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.