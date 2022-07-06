Rize’de kurbanlıklar hazır, alıcılarını bekliyor

Rize’de Kurban Bayramı’na sayılı günler kala hayvan pazarında hareketlilik başladı.

Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, Rize’de hayvan satış alanlarında hareketlilik yaşanmaya başlandı. Özenle yetiştirdikleri kurbanlıkları, sabah saatlerinden itibaren pazara getirmeye başlayan besiciler, alıcılarla sıkı pazarlığa giriyor.

Satıcı Saadettin Batmaz, "Geçen seneye göre biraz fiyatlar yükseldi çünkü hayvan yok. Satışlarda bir sıkıntı yok. Hayvanlar bitti. 150 tane hayvanımız vardı, geriye 6 tane kaldı" dedi. Satışların geçen yıla oranla düştüğünü söyleyen Ethem Akçam ise, "Satışlar bu yıl yüzde 30, yüzde 40 oranında düştü. Bir de hayvan bu sene az. Satışlar yine oluyor" diye konuştu.