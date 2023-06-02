Rize’de hava şartlarının olumsuz etkilediği çay hasadında Ziraat Odası’ndan üreticilere "Acele etmeyin" uyarısı

Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, çay hasadında hava şartlarına bağlı bir rekolte düşüklüğü olduğunu belirterek üreticilerin çay kesimi konusunda acele etmemelerini istedi.

Doğu Karadeniz’de 2023 yaş çay sezonu Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından 10 Mayıs itibariyle açıldı. Kampanyanın açıldığı günden bugüne toplamda ÇAYKUR üreticilerden 96 bin ton yaş çay aldı. Hava şartlarının mevsim normallerinin altında olmasından kaynaklı olarak rekoltede azalma olduğunun ancak hava şartlarının düzelmesi durumunda bu rekoltenin yükseleceğini ifade eden Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan “Bilindiği üzere havaların soğuk gitmesi nedeniyle kampanyada bir gecikme oldu. Nisan ayında erkenden gelen bölgeler son yüzünden yanınca kampanyada gecikmeye neden oldu. Bu rekolte düşüklüğü gibi görünse de bize göre rekolte düşüklüğü yok çünkü kampanya 20 Haziran’a kadar sürecek. Bu süre zarfında geçen yıl aldığımız yaş çay oranını alacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Özel sektör çay firmalarının geçen yıllara oranla üreticiden daha fazla yaş çay aldığına dikkat çeken Arslan “Burada ÇAYKUR’un çay alımında bir azalma var. Çünkü özel sektör peşin fiyatta üreticilerden çay alıyor. Özel sektör geçen yıllara oranla çok büyük bir miktarda çay satın almış durumda. Burada dikkat etmemiz gereken kalite odaklı çay alıp imalata sokmak. Kalite anlamında da çay küçük toplanıyor. Kaliteli bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Özel sektörün tüm paydaşları bu süreçte ÇAYKUR fiyatını da peşin alımlar gerçekleştirerek beklentilerin üzerinde yaş çay alıyorlar. Bu da ÇAYKUR’un tam kapasite ile çalışamamasına neden oluyor. Ben kampanyanın çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Tabi gecikmeler var. Haziran ayının 20’sine kadar sürecek olan birinci sürgün kampanyası var. Bu tarihler genelde olmayan tarihler. Nisan ayında erkenden gelen çayların don olması sebebiyle kampanyada gecikme oldu. Şu andaki rekolte düşüklüğü konusu da budur. Bu da 20 Haziran’a kadar tamamlanacak ve geçen seneye alınan çay oranlarına yakın çay işleneceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Çay üreticilerini çay hasadı konusunda acele etmemesi noktasında uyararak özel sektörün fiyatı aşağıya çekmemesi için dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Arslan “Şuan da 1-2 gündür üreticilerimiz tam bir izdiham haline geçmiş durumdalar. Tabi ki acele etmesinler ÇAYKUR’u n kotaları duruyor. ÇAYKUR’a çay versinler. Özel sektöre çok yığılmaya neden olup fiyatlarında düşmemesi gerekiyor. Bugün özel sektör çay fabrikalarının atmış olduğu mesajlar var. Temmuz ödemeli alımlara geçtiler. O yüzden fazla yığılmaya gerek yok. Zaman daha var. Kampanya 20 Haziran’a kadar sürer. ÇAYKUR’da ki kotalarımızı muhakkak doldurmalıyız. Onun yanı sıra özel sektöre yığılmalıyız. Çay değerinin üzerinde alınsın. Biz çay fiyatını düşük bulduğumuzu söylemiştik. Verilen çay fiyatı bize göre hala daha düşük. Kuru çaya zam gelecek. Bu da özel sektörün rahat hareket etmesine yarıyor. 11 TL kendilerine göre da 12’ye 12,75’e çekiyorlar. Özel sektör neye göre çayı alıyor, kuru çaya oldukça bir zam gelecek. Onu gördükleri için üreticilerimizde peşin olmasından ötürü özel sektöre yöneliyorlar” şeklinde konuştu.