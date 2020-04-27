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Rize’de çay üreticisi yaklaşan çay hasadı öncesi ne yapacağını şaşırdı

RİZE’DE KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA SON ALINAN KARAR İLE SADECE ÇEVRE İLLERDEN DAHA ÖNCE BÖLGEDE ÇAY TOPLAMIŞ YARICI OLARAK ADLANDIRILAN VATANDAŞLARIN RİZE’YE GELEBİLECEK

Rize’de çay üreticisi yaklaşan çay hasadı öncesi ne yapacağını şaşırdı

RİZE’DE KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA SON ALINAN KARAR İLE SADECE ÇEVRE İLLERDEN DAHA ÖNCE BÖLGEDE ÇAY TOPLAMIŞ YARICI OLARAK ADLANDIRILAN VATANDAŞLARIN RİZE’YE GELEBİLECEK

27 Nisan 2020 Pazartesi 16:39
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Rize’de çay üreticisi yaklaşan çay hasadı öncesi ne yapacağını şaşırdı

Corona virüs tedbirleri kapsamında sınır kapıları kapatılınca Gürcü işçilerin çay toplamaya gelemeyecek olmasına bir de Rize’ye büyükşehirlerden çay hasadı için gelmek isteyen yaklaşık 50 bin üreticiye daha önce verilen izinlerin iptal edilmesi yaklaşan çay hasadı öncesinde belirsizliğe neden oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD) Başkanı Mustafa Mavi, yarıcı ve yevmiyecilerin Rize’ye gelebiliyor olmasına il dışındaki Rizeli vatandaşların kızdığını dile getirdi. Rize’de Korona virüs tedbirleri kapsamında son alınan karar ile sadece çevre illerden daha önce bölgede çay toplamış yarıcı olarak adlandırılan vatandaşların Rize’ye gelebileceğini belirten ÇAYÜDAD Başkanı Mustafa Mavi “Ziraat odaları muhtarlara yarıcıların, daha önce burada çay toplamış çevre illerdeki vatandaşların gelebileceğine dair bir bilgi atmış. Bunun üzerine İstanbul’daki vatandaşlar diyor ki ‘Ünyeli, Giresunlu gelebiliyor, yarıcı gelebiliyor ama ben gelemiyorum’. Onlara hangi işlem yapılıyorsa bize de yapılsın diyor. Vatandaş bu konuda biraz kızgın” ifadelerini kullandı.

Rize’de bulunan Vatandaşların il dışından gelemeyenlere yardım edeceğini ve çaylarını toplayacağını, yardımlaşmayla bu işin çözülebileceğini dile getiren İdris Çelik isimli Rizeli çay üreticisi ise “Bu yıl bir diyorlar toplayacağı, bir diyorlar toplamayacağız bende anlamadım. İl dışında olan vatandaşların komşuları varsa komşuları, akrabaları varsa akrabaları toplayacak. İllaki toplanacak, çay dalında kalmaz” dedi.

Gürcistan uyruklu vatandaşların Rize’ye gelerek çay toplayamayacağını ve bu yıl herkesin bu yıl kendi çayını toplayacağını hatırlatan Mehmet Bakırcı isimli başka bir çay üreticisi ise “Herkes kendi çayını kendisi toplayacak. Gürcülere her yıl parayı vereceğine herkes kendi çayını toplayacak. Burada bu vatandaş bir şey yiyecek. Eskiden herkes kendi çayını toplardı, şimdi bekle İstanbul’dan gelecek de 3 güne toplayıp gidecek. Gerek yok herkes çayını toplayacak bu yıl” şeklinde konuştu.

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