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Rize-Artvin Havalimanı’nı 3 ayda 196 bin 826 yolcu kullandı

Rize-Artvin Havalimanı’nı ilk üç ayda 196 bin 826 yolcu kullandı.

Ekonomi 19.08.2022, 17:40
Rize-Artvin Havalimanı’nı 3 ayda 196 bin 826 yolcu kullandı

Rize-Artvin Havalimanı’nı ilk üç ayda 196 bin 826 yolcu kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla 14 Mayıs Cumartesi günü hizmete açılan Türkiye’nin denize dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı’na açılışından 15 Ağustos tarihine kadar bin 326 uçak iniş ve kalkış yaptı. Havalimanını 3 ayda 196 bin 826 yolcu kullandı.

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